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1525
сегодня, 20:15
2
Сбитый БПЛА упал рядом с рыбаками
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Сегодня, по данным Минобороны, над Липецкой областью
были подавлены два БПЛА
.
Один из них упал в водоем на глазах рыбаков.
БПЛА
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Комментарии (2)
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Лиза
28 минут назад
Хорошо, что никто не пострадал.
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Не факт.
21 минуту назад
А рыба?
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Комментарии (2)