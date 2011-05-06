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сегодня, 11:30
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В Липецке отопительный сезон закончится в среду, в Ельце — во вторник

Тепло отключат в домах горожан. Соцучреждения отключат от теплоснабжения в индивидуальном порядке.

Через два дня, 16 апреля, в Липецке завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление сегоня подписал мэр Роман Ченцов.

«Синоптики прогнозируют на этой неделе стабильное потепление: температура воздуха достигнет +24°C. Это позволит начать поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах. Однако в социальных учреждениях — больницах, школах и детских садах — будем делать это по заявкам руководителей», — сообщил глава города и добавил, что поручил профильным структурам начать подготовку к следующему отопительному периоду.

В этом году будет обновлено более 17 км тепловых сетей, около 27 сетей водоснабжения водоотведения.

В Ельце отопительный сезон завершится завтра, 15 апреля.

«В детских садах, школах, больницах и иных объектах социальной сферы отопительный период будет завершаться индивидуально, по заявкам руководителей этих учреждений», — рассказал мэр Ельца Евгений Боровских.

Решение об отключении отопления принято из-за прогноза синоптиков: на этой неделе воздух прогреется до +24 градусов.
отопительный сезон
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Горячая женщина
2 минуты назад
Отопление надо было отключить два месяца назад. Половину зимы и всю весну, с открытым балконом. Не понимаю людей, которым всё время холодно вечно мёрзнут, и ноют , и ноют.Только не надо про детей, стариков и т.д., в холоде лучше сохранитесь. Выходите из своих, непроветриваемых квартир или домов потные, с красными лицами и с высоким давлением, зато с отоплением...
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Димон из Коми
33 минуты назад
Переезжайте жить в Коми, у нас ещё на лыжах можно кататься и отопление в начале июня отключают.
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гость
38 минут назад
Среднесуточная уличная температура поднимается до +8 градусов и держится в течение 5 суток. Данное положение регламентируется постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", что я эти пять суток не наблюдаю, совсем там озверели
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Гость
46 минут назад
Летом надо через батареи прокачивать холодную воду, что бы гражданам не было жарко! ( Трубы не будут портится, платежи за охлаждение помогут боссам от ЖКХ , как говорится нам проще а вам сытней)
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Естественный отбор
сегодня, 11:41
На этой недели до 24 градусов - вот только забыли уточнить, что эта температура днём, пока солнышко светит! А вот ночи то будут всё ещё холодными! Без обогревателей окуклимся - в среду ночью будет + 7 градусов. А дома повезёт если температура не опустится ниже 17 градусов тепла!!!
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Грейтесь
32 минуты назад
Путём трения.
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Решение
сегодня, 11:55
Летом днем тоже может быть +10. И что делать? Не отключать вообще, а платёжки присылать вам
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ужос
сегодня, 11:38
Холодно же, комментаторы замерзнут!
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александр
сегодня, 11:50
ты сам то не замерзни
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