В Липецке отопительный сезон закончится в среду, в Ельце — во вторник

Тепло отключат в домах горожан. Соцучреждения отключат от теплоснабжения в индивидуальном порядке.

Через два дня, 16 апреля, в Липецке завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление сегоня подписал мэр Роман Ченцов.«Синоптики прогнозируют на этой неделе стабильное потепление: температура воздуха достигнет +24°C. Это позволит начать поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах. Однако в социальных учреждениях — больницах, школах и детских садах — будем делать это по заявкам руководителей», — сообщил глава города и добавил, что поручил профильным структурам начать подготовку к следующему отопительному периоду.В этом году будет обновлено более 17 км тепловых сетей, около 27 сетей водоснабжения водоотведения.В Ельце отопительный сезон завершится завтра, 15 апреля.«В детских садах, школах, больницах и иных объектах социальной сферы отопительный период будет завершаться индивидуально, по заявкам руководителей этих учреждений», — рассказал мэр Ельца Евгений Боровских.Решение об отключении отопления принято из-за прогноза синоптиков: на этой неделе воздух прогреется до +24 градусов.