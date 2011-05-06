Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Парковки, детские городки, освещение — такие приоритеты выбрали жители округа спикера горсовета Евгении Фрай
Общество
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сегодня, 11:30
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В Липецке отопительный сезон закончится в среду, в Ельце — во вторник
Тепло отключат в домах горожан. Соцучреждения отключат от теплоснабжения в индивидуальном порядке.
«Синоптики прогнозируют на этой неделе стабильное потепление: температура воздуха достигнет +24°C. Это позволит начать поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах. Однако в социальных учреждениях — больницах, школах и детских садах — будем делать это по заявкам руководителей», — сообщил глава города и добавил, что поручил профильным структурам начать подготовку к следующему отопительному периоду.
В этом году будет обновлено более 17 км тепловых сетей, около 27 сетей водоснабжения водоотведения.
В Ельце отопительный сезон завершится завтра, 15 апреля.
«В детских садах, школах, больницах и иных объектах социальной сферы отопительный период будет завершаться индивидуально, по заявкам руководителей этих учреждений», — рассказал мэр Ельца Евгений Боровских.
Решение об отключении отопления принято из-за прогноза синоптиков: на этой неделе воздух прогреется до +24 градусов.
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