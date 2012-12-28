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сегодня, 09:35
16

«Шо? Опять?!» Гость из Мурманска снова пытался спрыгнуть с пятого этажа в Липецке

И его опять увезли в наркологию.

Вчера вечером неадекватный мужчина выбрался из окна квартиры пятого этажа дома №18/2 по улице Вермишева в Липецке на внешний блок кондиционера. Этот же трюк он проделывал ровно месяц назад, 16 марта.

Как и в марте, полицейские убедили не выдвигавшего никаких требований и никому ничем не грозящего неадеквата вернуться в комнату. Медики скорой помощи определили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. А силовики установили его личность — бесстрашным человеком оказался 43-летний житель Мурманска, недавно, по словам его соседей, поселившегося в бывшем общежитии. После этого Тарзана отвезли в наркологическое отделение психоневрологического стационара в Плеханово.
экстренные службы
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Хором
1 минуту назад
А я была так рада , любить героя из летного отряда .
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роман
6 минут назад
Интересно, почему в названии статьи не "Что?", а "Шо?". Для чего именно так написали?
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Окна
13 минут назад
Заложить кирпичем!
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ЛТЗ
13 минут назад
Соль опасна для здоровья
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Джон Ленин
40 минут назад
Предлагаю натянуть под его окнами батут, что бы всем спокойней было...
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Залетчик
47 минут назад
Так Липецк - город авиаторов. Человека в небо тянет. Может быть это будущий космонавт, а вы его в психиатру везете.
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Аптекарь
47 минут назад
Вы предпочитаете продолжение не 16 мая, а отложить на 16 июня? В мае будете в отпуске, не застанете?)
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Таблетки
сегодня, 09:52
действовали ровно месяц. Дайте двойную дозу
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Липчанин
сегодня, 09:47
что же так пугает жителя Мурманска в Липецке, что он аж второй раз из окна хочет сигануть? Может его не устраивают наши гладкие дороги или чистейшие автобусы? Или липецкое дешевое и качественное ЖКХ?
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Мужик с Липецка
сегодня, 09:47
Мужик с детства мечтал стать Бэтменом. Вот приехал в Липецк на тренировочные сборы. Теперь в Плеханово познакомится с Наполеоном
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