Сегодня в Липецке: заставить детей работать с 12 лет, самые высокооплачиваемые вакансии - налетай
️50-летний липчанин повторно сел за руль пьяным: теперь у него могут конфисковать машину
Происшествия
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сегодня, 09:35
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«Шо? Опять?!» Гость из Мурманска снова пытался спрыгнуть с пятого этажа в Липецке
И его опять увезли в наркологию.
Как и в марте, полицейские убедили не выдвигавшего никаких требований и никому ничем не грозящего неадеквата вернуться в комнату. Медики скорой помощи определили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. А силовики установили его личность — бесстрашным человеком оказался 43-летний житель Мурманска, недавно, по словам его соседей, поселившегося в бывшем общежитии. После этого Тарзана отвезли в наркологическое отделение психоневрологического стационара в Плеханово.
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