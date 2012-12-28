Сегодня в Липецке: заставить детей работать с 12 лет, самые высокооплачиваемые вакансии - налетай
Общество
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сегодня, 08:00
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Сегодня в Липецке закончился отопительный сезон
И уже начались гидравлические испытания.
Сегодня же гидравлическими испытаниями теплосетей энергетики начали подготовку к следующему сезону. Первый этап испытаний проводится на контурах котельных «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко». Они продлятся до 29 апреля.
Напомним, апрельские платежки за отопление липчане получат в мае. В домах, где есть теплосчетчики, плату начислят по их показаниях, где их нет — по нормативу.
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