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Общество
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28 минут назад
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Что там внутри? Лифты и эскалаторы ЦУМа
GOROD48 побывал в реконструированном здании ЦУМа, которое скоро
станет медицинским вузом.
В выпусках этой рубрики мы будем рассказывать о зданиях и местах Липецка, о которых все знают, но мало кто в них бывал.
Итак, что там внутри ЦУМа?.
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