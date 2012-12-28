Что там внутри? Лифты и эскалаторы ЦУМа

GOROD48 побывал в реконструированном здании ЦУМа, которое скоро станет медицинским вузом .





После пятилетней реконструкции обновленном здании легендарного липецкого ЦУМа почти ничего не осталось от его советской начинки. На входе в глаза бросаются лифт и эскалатор. Что еще нового в ЦУМе, вы узнаете из первого видео цикла «Что там внутри?».В выпусках этой рубрики мы будем рассказывать о зданиях и местах Липецка, о которых все знают, но мало кто в них бывал.Итак, что там внутри ЦУМа?.