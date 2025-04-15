Не довезли до клиники: застрявшая в заборе лосиха скончалась в пути

Сообщение о попавшем в беду животном поступило на номер 112 около девяти утра. В заборе застряла задняя нога лосихи. На место вызвали ветеринарных врачей, которые усыпили животное, после чего его высвободили из западни. Лосиху погрузили в машину и повезли в ветклинику, но по пути она умерла.