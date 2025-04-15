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сегодня, 12:00
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Не довезли до клиники: застрявшая в заборе лосиха скончалась в пути

Животное погибло от болевого шока и большой кровопотери.

Застрявшая в заборе на Юношеской, 56 лосиха скончалась по пути в ветеринарную клинику от болевого шока и большой кровопотери. Об этом GOROD48 сообщил консультант Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области Максим Боев. 


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Сообщение о попавшем в беду животном поступило на номер 112 около девяти утра. В заборе застряла задняя нога лосихи. На место вызвали ветеринарных врачей, которые усыпили животное, после чего его высвободили из западни. Лосиху погрузили в машину и повезли в ветклинику, но по пути она умерла.

лось
дикие животные
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
реалист
6 минут назад
у нас к людям едут пол дня очень жалко животное егеря зря хлеб едят
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Гость
16 минут назад
Кота не могли снять 4 дня и лосиху не спасли.и чем заняты "оперативные" службы?
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Анна
30 минут назад
При исправном заборе с лосихой не случилось бы беды. Всё от нашей бесхозяйственности.
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Валентина
34 минуты назад
Она возможно была беременной.Очень жаль что оперативные службы такие не оперативные.
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Интересно
43 минуты назад
А где все люди с "активной гражданской позицией"?
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Лапша на уши
50 минут назад
Крови то и не видать.
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Анна
51 минуту назад
За это время , кто угодно погибнет, стыдоба нашим службам, какую нибудь кошечку с дерева будут все снимать, а тут вообще наплевательски отнеслись
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нквд
сегодня, 12:27
очень жаль
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Лиза
сегодня, 12:22
Печально... очень жалко животное.
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Юрий
сегодня, 12:21
Да с дозой снотворного переборщили и забрали себе на мясо...
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Ира
51 минуту назад
Тоже почему - то так подумала..
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