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Общество
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сегодня, 12:00
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Не довезли до клиники: застрявшая в заборе лосиха скончалась в пути
Животное погибло от болевого шока и большой кровопотери.
Сообщение о попавшем в беду животном поступило на номер 112 около девяти утра. В заборе застряла задняя нога лосихи. На место вызвали ветеринарных врачей, которые усыпили животное, после чего его высвободили из западни. Лосиху погрузили в машину и повезли в ветклинику, но по пути она умерла.
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