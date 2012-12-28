20-летний студент обчистил счёт спящего приятеля

Телефон он разблокировал с помощью отпечатка пальца спящего друга.

Елецкий городской суд приговорил 20-летнего студента к году лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев за кражу с банковского счёта.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, парень воспользовался тем, что его знакомый спит, взял его сотовый телефон, разблокировал с помощью отпечатка пальца спящего друга и сделал несколько переводов со счёта знакомого на свой абонентский номер. Всего было украдено 4500 рублей.Действия парня суд квалифицировал по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: студент ранее не был судим, по месту работы и учебы характеризуется положительно. Также он добровольно возместил другу ущерб.