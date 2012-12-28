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Происшествия
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сегодня, 17:02
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20-летний студент обчистил счёт спящего приятеля
Телефон он разблокировал с помощью отпечатка пальца спящего друга.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, парень воспользовался тем, что его знакомый спит, взял его сотовый телефон, разблокировал с помощью отпечатка пальца спящего друга и сделал несколько переводов со счёта знакомого на свой абонентский номер. Всего было украдено 4500 рублей.
Действия парня суд квалифицировал по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».
При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: студент ранее не был судим, по месту работы и учебы характеризуется положительно. Также он добровольно возместил другу ущерб.
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