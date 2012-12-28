Общество
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сегодня, 08:00
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Так получиЛОСЬ
Итоги недели.
Свое выступление Игорь Артамонов закончил словами: «Мы русские, c нами Бог и мы победим!»
После официального вступления в должность Игорь Артамонов сформировал новое правительство. В нем — все те же лица за двумя исключениями. Евгению Уваркину, экс-мэра Липецка, два с половиной месяца бывшую вице-губернатором, глава региона сделал сенатором от области в Совете Федерации. Блок АПК, охраны, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, экологии и природных ресурсов, лесного хозяйства, ветеринарии будет курировать Илья Карлин — его предшественник Игорь Кремнев стал советником губернатора.
Как GOROD48 предполагал ранее, городскую администрацию покидают два заместителя из команды Уваркиной, доставшихся мэру Липецка Роману Ченцову. Свою трудовую книжку из отдела кадров городской администрации уже забрала вице-мэр Наталья Попова, курировавшая архивное управление, управление делопроизводства и протокола, управление муниципальной службы и кадровой работы и финансово-экономический отдел. Вот-вот оставит должность и вице-мэр Сергей Ходяков, он же — председатель департамента ЖКХ. На «расстрельной должности» последний гендиректор упраздненного ЛГЭКа продержался с марта этого года. Он был седьмым руководителем департамента ЖКХ за пять лет работы мэром Евгении Уваркиной.
Получил права я
ну и понеслось:
на сто двадцать стрелка,
кочка, ямка, лось
— Чиновники, дорогие! Природа нам подарила так много хорошей погоды в этом году! Начните уже выполнять свои обязанности, приведите город в порядок. Всё перекопано, расковырено. Что самое главное, на раскопках почти нигде не видно рабочих, которые что-либо делали! Караул!!! — прокричал Мимоходом.
Это так. За исключением относительно свежих с момента постройки микрорайонов в Липецке сложно найти дворы, в которых не было бы куч земли и ям на местах работ «Квадры» и «РВК». В одну из новых траншей энергетиков на улице Катукова вечером 18 сентября упала и перевернулась на крышу «Лада Гранта». Примечательно, что дорога по Катукова в месте раскопки была перекрыта пластиковыми барьерами и бетонными блоками, но это не помешало 50-летнему водителю на скорости снести один каменный параллелепипед и уже по инерции съехать в глубокий раскоп. Если бы не этот блок, водитель и его 25-летняя пассажирка разбились бы насмерть. А так после оказания медицинской помощи самостоятельно ушли из больницы.
В «Квадре» относительно этого случая только развели руками: против таких маневров у энергетиков нет приемов.
Вечером того же 18 сентября мы опубликовали кадры жуткого замеса у Октябрьского моста, где выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей. Дело было так: «Киа» сбила выскочившего на дорогу лося, и врезалась в «Хендай», а тот от удара влетел в столб. В аварии пострадали женщина, сидевшая за рулем «Киа» и ее пассажика.
Эту аварию читатели GOROD48 активно обсуждали. Ведь в случае гибели животных помимо расходов на ремонт авто его хозяину придется компенсировать вред, причиненный природе. За сбитого лося нужно будет заплатить 80 тысяч рублей, за благородного оленя — 70 тысяч, за косулю — 40 тысяч, за кабана — 30 тысяч. Сбитый барсук обойдется в 12 тысяч, заяц — в тысячу, лиса — в 200 рублей. Будете смеяться, но Минприроды оценило в 100 рублей штрафа жизнь раздавленных крота, хомяка, суслика и даже мыши (водяной полевки)! Если животное занесено в Красную книгу субъекта РФ, то за штраф него нужно умножить в пять раз за самца и в семь — за самку. Но в Красной книге Липецкой области из животных, которые можно сбить на дороге и этого не заметить, нет никого крупнее зайца-беляка. Более того, губернатор определил квоту на добычу в этом охотничьем сезоне 15 лосей из 312 живущих на территории области, 18 благородных оленей из 411 и 209 косуль из 2 890.
«Спровоцировавший ДТП лось забежал на Октябрьский мост из заказника «Липецкий». Его границы проходят по двум сторонам моста, и поэтому там установлены предупреждающие аншлаги. В заказнике, по последним данным, живут 40 лосей (уже 39), 504 косули и 26 оленей. Поэтому появление животных в городе — не редкость.
— Да вот я не пойму этот закон. Ты чуть не погиб, машина в хлам, авария произошла не по твоей вине, а по причине выбежавшего резко зверя. Так ты за него ещё и платить должен государству. Мне кажется должно быть наоборот. Государство должно тебе компенсировать за то, что не оградили лес от дороги, знаки «Звери» не поставили, — возмутился Почему.
— На Октябрьском мосту весной косулю сбивали, теперь лося. Если там дикие животные дорогу переходят, может его пора сеткой оградить во избежание таких ДТП? — задал резонный вопрос Иваныч.
Дрожал у адвоката голос,
рыдали судьи, плакал зал.
Сам Карл поверил, что кораллов
не крал
В редакцию GOROD48 наш читатель прислал три фотографии, сделанные в разные дни. На каждой — отчетливые рыжие полосы над городом, смог. В Роспотребнадзоре ответили: за две последние недели замеры не показали аномалий.
Но аномалии были. В минувшее воскресение «Липчанин снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений». Из одной выпускной трубы станции аэрации в реку Воронеж сбрасывалась очищенная вода, по двум другим — явно фекалии. А в понедельник в паблике «Рыбалка в Липецкой области» подписчик, который рыбачил на реке Воронеж, написал: «Начиналась рыбалка кристальной водой, а закончилась в молочной воде с кисельными берегами, только, к сожалению, в немного другом смысле».
Мы отправили ролики липчан в прокуратуру и в компанию «РВК-Липецк». Прокуратура ответила, что начала свою проверку. То же самое сказали в мэрии и в компании «РВК-Липецк». Кстати, затраты «Росводоканала» в 5,5 млрд рублей на обновление городских очистных, как оказалось, не позволит добиться воды кристальной чистоты, которую требуют природоохранные ГОСТы. Просто потому, что эти самые ГОСТы технически невыполнимы, их требования превышают возможности любого выпускаемого в России промышленного оборудования.
— В Липецке вода из крана, абсолютно безопасная для употребления, не соответствует по нескольким критериям той, которую требуют ГОСТы для сбрасываемой с очистных. Более того, в месте сброса очищенной воды со станции аэрации в Воронеж по чистоте природоохранные ведомства считают категорией «А», а выше этого места и ниже его по течению — категорией «Б». К воде категории «Б» требования куда мягче чем к воде, которая попадает в реку от станции аэрации. А категория «А», для понимания, это вода в озере Байкал, — об этом депутатам городского и областного Советов рассказали во время их недавнего визита на станцию аэрации.
— Интересно, для чего всякие контролирующие органы содержатся на наши деньги? Они не выполняют свою работу? Где наказания? Где увольнения? — удивился ТомСойер.
— Ща каааак оштрафуют тыщ на 10 ответственных лиц! Чтоб другим неповадно было, — съязвил Иннокентий.
— Где ангажированные экологи? — спросил Не зря.
Один — точно в СИЗО. «Чиновник задержан с поличным при получении взятки». Деньги главный консультант областного управления экологии и природных ресурсов получил от предпринимателя, которому угрожал трудностями в ведении бизнеса. Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного с поличным. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки в значительном размере (п «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
А вот «Задержанному после 12 лет розыска Олегу Донских продлили срок ареста». В СИЗО бывший вип-чиновник Минсельхоза будет находится до декабря. Адвокат считает, что в действиях его клиента трудно найти состав преступления, так как обвинение построено на словах уже освобожденного бизнесмена Сергея Бурдовского, его подельника по махинациям со средствами Росагролизинга. Бурдовский после ареста пошел на сделку со следствием, но это ему мало помогло: в колонию он попал на 8 лет, а еще один участник преступлений Игорь Коняхин, который держал рот на замке — на 10 с половиной.
Другой адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Ильи Тузова, 10 сентября заочно арестованного Советским судом Липецка. До апелляции беглого вип-чиновника обвиняли в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), после нее — по второй части той же статьи, подразумевающей наказание до семи лет лишения свободы. Тузова обвиняют в создании условий для получения 300-миллионного контракта московской компанией «Руслан-1». Ранее по уголовному делу о создании благоприятных условий для москвичей суд оштрафовал на 80 тысяч рублей экс-начальника областного управления дорог и транспорта Валентина Малахова.
Слепых у нас гораздо меньше,
чем развелось поводырей
«Опасное селфи: 17-летний подросток залез на вагон и получил ожоги 40% тела». Инцидент произошел на железнодорожной станции в Чаплыгине. «Нейрохирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике сорвавшемуся с вагона подростку».
А еще «В Липецкой области насчитали полсотни опасных для подростков чердаков» и закрыли в них свободный доступ. Напомним, что последняя трагедия из-за беспрепятственного попадания подростков в неохраняемой здание произошла в ноябре прошлого года: 17-летний парнишка погиб, упав с крыши долгостроя на Манеже. Беда, кстати, может случиться и в расселенной пятиэтажке на Осеннем проезде, 2, обнесенной забором, в котором проделана дыра. Как выяснилось, «У липецкой мэрии нет средств на снос двух расселенных пятиэтажек» — еще и дома №16 в 9-м микрорайоне.
Куда хуже обстоят дела с состоянием подвалов. Каждый второй подвал липецких многоэтажек определен МЧС и мэрией для укрытий на случай воздушной тревоги. Однако даже в пригодных не все хорошо. Как обстояли дела при очередной проверке, можно прочесть в публикации «Лампадка вместо свеч, воды и лавочек: МЧС недовольно состоянием подвалов-убежищ в Липецке».
На прошедшей неделе в горсовете снова заговорили о многоэтажке с гербом Липецка, находящейся между горсоветом, стадионом «Металлург» и зданием ФСБ, жильцы которой в марте 2023 года высказали массу претензий своей «управляшке», полицейским и чиновникам. «Уверена, что проблемы решаемы», — сказала тогда спикер горсовета Евгения Фрай.
Прошло полтора года и выяснилось, что до сих пор не удалось решить ни одной проблемы! И это — в некогда элитной многоэтажке! Хуже всего в ней дела обстоят с отоплением. Из-за разбалансированной системы дома на Ворошилова, 3 страдают жители двух соседних домов — по Советской, 27 и по Первомайской, 38. «Выдан ли паспорт готовности к зиме этому дому, мне неизвестно, но дом с такими нарушениями к отопительному сезону не готов», — резюмировал главный инженер «Квадры» Алексей Пшеничников.
«Почему вы не шевелились летом? Что жители дома будут делать зимой?» — обратилась к главному инженеру УК «Квартал-Люкс» депутат Светлана Бессонова. Тот ответил, что не знает, как восстановить разбалансированную схему теплоснабжения к началу отопительного сезона. «Я всего две недели работаю». Ноль реакции на ситуацию департамента ЖКХ вывело из себя заместителя председателя Общественной палаты Липецка Федора Жигарова: «Сколько у нас работает чиновников, а нужны годы, чтобы решить какую-то проблему. Плакать хочется от вашей работы!»
На этой неделе мэр Липецка Роман Ченцов сообщил в своем телеграм-канале, что провел предзимнее совещание с представителями УК, энергетиками и ГЖИ. «Управляющие компании уже получили паспорта готовности. Попросил коллег обратить внимание на запорную арматуру в домах — она должна быть исправной. Состояние подвальных помещений — еще один важный вопрос. Жители должны иметь возможность спрятаться в безопасное место в случае опасности».
Я пригласил свою подругу
в кафе с названием «Еда».
Нам тотчас принесли тарелки
с красивой надписью «шашлык»
На этой неделе «Суд взялся за кафе у Центрального пляжа». Прокуратура требует от предпринимателя Дениса Шадрина прекратить строительство кафе и снести уже возведенный на винтовых сваях настил у реки, построенный в 20-метровой охранной зоне. Представители ответчика сказали, что строительство законно, что постройка не является капитальной и не мешает подходу к воде, а участок под кафе получен в мэрии на пять лет по 1300-му постановлению правительства РФ, позволяющему обустройство нестационарного кафе в прибрежных защитных полосах водных объектов. На следующее заседание судья Александр Акимов пригласил представителей Липецкого отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и департамента градостроительства и архитектуры мэрии.
А вот «Для куратора строек вице-мэра Липецка Светланы Сурмий стало откровением возведение часовни в Молодежном парке». «Могу только предполагать, что там происходит. Разрешения на строительство там нет», — сказала она городским депутатам. Напомним, что памятник Николаю Угоднику в 2021 году также появился в парке чудесным образом — без официальной процедуры увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий и какого-либо согласования с горсоветом.
На прошедшей неделе мэрия объявила последние в этом году дорожные торги — на ремонт улицы Советской в Желтых Песках. Чтобы 44-й автобус мог ходить до конечной остановки по новой дороге. А на остановках «Березовая аллея» и «Бульвар Есенина» поменяют павильоны. Таким образом, в этом году в Липецке обновят в общей сложности 28 мест ожидания пассажирского транспорта. Необычный ажиотаж вызвала новость о том, что «В Липецке переименуют пять остановок» на улицах Неделина, Катукова, Кривенкова и Свиридова. За это проголосовали 2500 горожан.
Читатели GOROD48 обратили внимания еще на несколько остановок, не соответствующих реальности:
— на Соколе есть «Площадь Горского». Кто бы ещё видел эту площадь!
— А что за «Дом торговли» на Гагарина?
— Остановку «Магазин Никольский» лучше назвать «Никольский храм». Он рядом.
— Остановка «Кольцо трубного завода». Какого завода? Его уже лет 20 нет!
Ну и ну!
Этот год объявлен Годом семьи. Наша подборка в этот раз получилась тематической.
«Пьяная девушка зарезала свою бабушку». Убийце — 17 лет, жертве — 74. «Подозреваемая в убийстве бабушки росла без матери». Она вела свой Telegram-канал, в котором жаловалась на свою жизнь. Бабушку убила после того, как та ей, пьяной, высказала недовольство ее образом жизни.
«Липчанин напился отвара галлюциногенных грибов и задушил мать». 74-летняя женщина, кстати, отведала необычный супчик вместе с сынком.
«Отца троих детей вернули с СВО: его жена попала в наркологическую клинику, дочери — в социальный центр». Возвращения контрактника добился Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран в связи с возникшей в семье тяжёлой жизненной ситуацией.
«24-летняя липчанка воспользовалась сбоем на «Вайлдберриз» и бесплатно заказала товары на два миллиона рублей». Молодая мать начала с молокоотсоса, ползунков и детских книг, а потом, войдя во вкус, дошла до драгоценностей.
«44-летняя женщина стащила у любовника 2,5 миллиона и отправилась «на юга». Там она потратила 300 тысяч, а оставшуюся сумму вернула 62-летнему сожителю. Но было поздно – по его заявлению возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
«Намерение развлечься с дамой легкого поведения обошлось липчанину в 679 тысяч и кучей неприятностей». 41-летний мужчина решил заказать услуги проститутки, но с номера, по которому он общался, ему перезвонил уже мужчина и стал угрожать расправой семье, ребенку и даже собаке. Шантажист называл точный адрес проживания «клиента» и тот понял, что совершил страшную ошибку из-за похотливых желаний.
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