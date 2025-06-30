Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Общество
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сегодня, 10:33
Ольга Митрохина: «Желаю вам найти свой собственный путь»
28 июня в школах Липецка звучали пожелания от педагогов и родителей: 2423 одиннадцатиклассника получили аттестаты о среднем образовании. По традиции к поздравлениям присоединились и депутаты.
В этом году в пяти школах округа — рекордное количество медалистов: целых 43! Из них 23 получили золотые медали, а 20 — серебряные. Многие из медалистов, как, например, Дарья Лупша из школы №10, вошли в «Золотую сотню города Липецка».
Поздравляя выпускников, Ольга Митрохина сказала:
«Желаю вам найти свой собственный путь, дело, которое принесёт радость и удовлетворение! Шагайте по жизни смело и не бойтесь трудностей. В вас верят ваши учителя и родители, и я уверена, что вы оправдаете их надежды!»
Школы в Тракторном — с историей. Педагоги и администрации прикладывают огромные усилия, чтобы жизнь их учеников была интересной и насыщенной. Большую помощь в этом оказывает и депутат Ольга Митрохина.