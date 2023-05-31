Бывшего начальника областного управления дорог оштрафовали на 80 тысяч рублей

Валентину Малахову переквалифицировали статью обвинения на более легкую, но до вступления приговора в законную силу Советский районный суд Липецка оставил под арестом его движимое и недвижимое имущество.





Уголовный процесс начался в октябре прошлого года. Государственный обвинитель, прокурор Советского района Липецка Сергей Савенков, на первом заседании зачитал заключение по делу. Из него следовало, что Валентин Малахов неправомерно содействовал дорожно-строительной компании «Руслан-1» в получении контракта на 301 629 987 рублей на ряд дорожных ремонтов. Контракты провело подчинённое областному управлению дорог и транспорта ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».



В ходе аукциона на заключение контракта липецкое ООО «Инфинити Групп» снизило его начальную цену до 268,1 млн рублей, а воронежское ООО «СМУ-90» — до 269,6 миллиона, но победителем торгов ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» объявило ООО ТК «Руслан-1» с предложением всего на 0,5% ниже начальной цены. Впоследствии заказчик перечислил компании 294 877 237 рублей.



Однако одна из проигравших компаний, ООО «СМУ-90», обратилась с жалобами на действия дорожного агентства Липецкой области в ФАС и в арбитражный суд. Воронежские дорожники доказали свою правоту. Так у правоохранительных органов появилась зацепка, которая и привела к возбуждению уголовного дела в отношении Малахова,







В ходе уголовного была озвучена сумма материального ущерба, которую понес региональный бюджет — 33,5 млн рублей. Кроме того, бывшему чиновнику вменили «существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в подрыве авторитета и дискредитации в глазах граждан органов государственной власти, в формировании негативного мнения в обществе о возможности безнаказанного совершения незаконных действий и злоупотребления служебными полномочиями лицами, занимающими руководящие должности в администрации Липецкой области и его отраслевом управлении».







Подсудимый Валентин Малахов, который во время процесса находился под домашним арестом, даже в своем последнем слове заявил, что не считает себя виновным в коррупционном преступлении. Гособвинение же настаивало на реальном лишении подсудимого свободы на три года. В итоге судья Наталья Демьяновская признала подсудимого виновным в предъявленном ему обвинении, но лишь по части первой 285-й статьи УК, оштрафовав на 80 тысяч рублей. И ничего не сказала о поражении в правах, не лишила осужденного, как это обычно бывает, возможности занимать руководящие должности в органах власти.



В ходе процесса областное управление дорог и транспорта заявило гражданский иск к своему бывшему начальнику на 33,5 млн рублей. Однако в приговоре не было ни слова о том, что с этим иском будет дальше. ПО словам представителя потерпевшей стороны, ведомство не объявило о желании взыскать эти средства с осужденного. Правда, до вступления приговора в законную силу суд оставил под арестом дом, квартиру и автомобиль Валентина Малахова.



Сам осужденный во время оглашения приговора выглядел счастливым. Была рада и его защитник Екатерина Малахова, оказавшаяся его племянницей.



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Кстати, вторым обвиняемым по делу проходил бывший начальник Валентина Малахова – Илья Тузов. По версии обвинения, он будто бы предложил своему подчиненному оказать содействие дорожно-строительной компании «Руслан-1». Начальник областного управления дорог и транспорта согласился исполнить это предложение, хотя органам государственной власти запрещено вмешательство в конкурентную среду и в деятельность хозяйствующих субъектов, препятствование или содействие им. По указанию Валентина Малахова, его подчиненные из управления и ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» подготовили аукционную документацию специально под компанию «Руслан-1».



Уголвное дело в отношении Ильи Тузова (объявленного в международный розыск) выделено в отдельное производство. дозрению в совершении п Сегодня в Советском районном суде Липецка огласили приговор по громкому уголовному делу бывшего начальника областного управления дорог и транспорта Валентина Малахова, обвинявшегося в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной или личной заинтересованности (ч. 3 ст. 285 УК РФ).Уголовный процесс начался в октябре прошлого года. Государственный обвинитель, прокурор Советского района Липецка Сергей Савенков, на первом заседании зачитал заключение по делу. Из него следовало, что Валентин Малахов неправомерно содействовал дорожно-строительной компании «Руслан-1» в получении контракта на 301 629 987 рублей на ряд дорожных ремонтов. Контракты провело подчинённое областному управлению дорог и транспорта ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».В ходе аукциона на заключение контракта липецкое ООО «Инфинити Групп» снизило его начальную цену до 268,1 млн рублей, а воронежское ООО «СМУ-90» — до 269,6 миллиона, но победителем торгов ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» объявило ООО ТК «Руслан-1» с предложением всего на 0,5% ниже начальной цены. Впоследствии заказчик перечислил компании 294 877 237 рублей.Однако одна из проигравших компаний, ООО «СМУ-90», обратилась с жалобами на действия дорожного агентства Липецкой области в ФАС и в арбитражный суд. Воронежские дорожники доказали свою правоту. Так у правоохранительных органов появилась зацепка, которая и привела к возбуждению уголовного дела в отношении Малахова, задержанного изначально в октябре 2020 года по по реступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с причинением тяжких последствий). Из материалов уголовного дела следовало, что Валентин Малахов дал указание своим подчиненным проверить заявки участников аукциона и найти в них нарушения требований к документации заказчика, которые бы позволили снять с торгов липецкую и воронежскую компании на основании решения аукционной комиссии ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Там со поставленной задачей справились. У «Инфинити Групп» якобы не оказалось опыта самостоятельной работы по госзаказам, а к «СМУ-90» придрались из-за того, что нашли один из ранее исполненных организацией контрактов на сумму всего в 6 миллионов рублей, хотя у этой организации были документы, свидетельствующие об успешном исполнении контракта на ремонт дорог в Воронежской области на полмиллиарда.В ходе уголовного была озвучена сумма материального ущерба, которую понес региональный бюджет — 33,5 млн рублей. Кроме того, бывшему чиновнику вменили «существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в подрыве авторитета и дискредитации в глазах граждан органов государственной власти, в формировании негативного мнения в обществе о возможности безнаказанного совершения незаконных действий и злоупотребления служебными полномочиями лицами, занимающими руководящие должности в администрации Липецкой области и его отраслевом управлении».Подсудимый Валентин Малахов, который во время процесса находился под домашним арестом, даже в своем последнем слове заявил, что не считает себя виновным в коррупционном преступлении. Гособвинение же настаивало на реальном лишении подсудимого свободы на три года. В итоге судья Наталья Демьяновская признала подсудимого виновным в предъявленном ему обвинении, но лишь по части первой 285-й статьи УК, оштрафовав на 80 тысяч рублей. И ничего не сказала о поражении в правах, не лишила осужденного, как это обычно бывает, возможности занимать руководящие должности в органах власти.В ходе процесса областное управление дорог и транспорта заявило гражданский иск к своему бывшему начальнику на 33,5 млн рублей. Однако в приговоре не было ни слова о том, что с этим иском будет дальше. ПО словам представителя потерпевшей стороны, ведомство не объявило о желании взыскать эти средства с осужденного. Правда, до вступления приговора в законную силу суд оставил под арестом дом, квартиру и автомобиль Валентина Малахова.Сам осужденный во время оглашения приговора выглядел счастливым. Была рада и его защитник Екатерина Малахова, оказавшаяся его племянницей.Кстати, вторым обвиняемым по делу проходил бывший начальник Валентина Малахова – Илья Тузов. По версии обвинения, он будто бы предложил своему подчиненному оказать содействие дорожно-строительной компании «Руслан-1». Начальник областного управления дорог и транспорта согласился исполнить это предложение, хотя органам государственной власти запрещено вмешательство в конкурентную среду и в деятельность хозяйствующих субъектов, препятствование или содействие им. По указанию Валентина Малахова, его подчиненные из управления и ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» подготовили аукционную документацию специально под компанию «Руслан-1».Уголвное дело в отношении Ильи Тузова (объявленного в международный розыск) выделено в отдельное производство.