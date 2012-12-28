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Общество
166
32 минуты назад
4

Смог над Липецком: замеры не показали аномалий в воздухе

В Роспотребнадзоре за две последние недели не отмечали аномалий в атмосферном воздухе над городом.

В редакцию GOROD48 наш читатель прислал три фотографии, сделанные в разные дни на прошлой неделе. На каждой — отчетливые рыжие полосы над городом, смог.

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Мы переправили эти снимки в региональное управление Роспотребнадзора, одно из ведомств, занимающихся мониторингом атмосферного воздуха.

— Анализ проб атмосферного воздуха в Липецке, сделанный на наших маршрутных постах за последние две недели, показал, что его качество соответствует гигиеническим нормативам, — ответили в пресс-службе ведомства.
экология
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Горожанин Липецка
19 минут назад
Воздух чистый, с очистных вода чистая, вода в реке чистая только рыба вымирает, стаи голубей мрут только от глистов птица то не умирает.
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Семён
20 минут назад
Так ведь же курорт, минеральная вода, понятное дело.
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Васёк
25 минут назад
Кто же Вам роднинькие верит?
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Не зря
28 минут назад
Молодцы так держать
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