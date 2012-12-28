Смог над Липецком: замеры не показали аномалий в воздухе

В Роспотребнадзоре за две последние недели не отмечали аномалий в атмосферном воздухе над городом.

В редакцию GOROD48 наш читатель прислал три фотографии, сделанные в разные дни на прошлой неделе. На каждой — отчетливые рыжие полосы над городом, смог.Мы переправили эти снимки в региональное управление Роспотребнадзора, одно из ведомств, занимающихся мониторингом атмосферного воздуха.— Анализ проб атмосферного воздуха в Липецке, сделанный на наших маршрутных постах за последние две недели, показал, что его качество соответствует гигиеническим нормативам, — ответили в пресс-службе ведомства.