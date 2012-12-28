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Общество
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32 минуты назад
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Смог над Липецком: замеры не показали аномалий в воздухе
В Роспотребнадзоре за две последние недели не отмечали аномалий в атмосферном воздухе над городом.
Мы переправили эти снимки в региональное управление Роспотребнадзора, одно из ведомств, занимающихся мониторингом атмосферного воздуха.
— Анализ проб атмосферного воздуха в Липецке, сделанный на наших маршрутных постах за последние две недели, показал, что его качество соответствует гигиеническим нормативам, — ответили в пресс-службе ведомства.
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