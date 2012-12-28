Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
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Происшествия
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50 минут назад
46-летний мужчина сгорел на трассе
Пострадавший умер на следующий день после происшествия.
СУ СК России по Липецкой области проводит проверку.
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