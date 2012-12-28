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50 минут назад

46-летний мужчина сгорел на трассе

Пострадавший умер на следующий день после происшествия.

Утром 28 июня c Лебедянской трассы госпитализирован 46-летний мужчина мужчина с обширными ожогами. По предварительным данным, он пытался свести счёты с жизнью. 29 июня мужчина умер в больнице.

СУ СК России по Липецкой области проводит проверку.
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