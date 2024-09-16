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«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации
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Общество
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сегодня, 12:06
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«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации
На вопрос GOROD48 о причинах извержения нечистот в реку в горводоканале не ответили.
В прокуратуре области оперативно ответили, что межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку данного факта. А вот в компании «РВК-Липецк», которой мэрия год назад передала все имущество МУП «Липецкая станция аэрации», в ответ на запрос GOROD48 о том, что это было, ответили так: «Для определения качества очистки сточных вод на место сброса очищенных стоков с городских очистных сооружений направлены специалисты лаборатории для отбора проб воды и мониторинга ее качества». И все. Дальше в комментарии говорилось о программе реконструкции городских очистных сооружений, о чем GOROD48 писал ранее.
«РВК-Липецк регулярно отчитывается о ходе работ по реконструкции очистных сооружений, а также о качестве очищенных стоков, сбрасываемых в реку. Выводы о наличии или отсутствии нарушений концессионером будут сделаны по результатам анализа качества очистки сточных вод, которые «РВК-Липецк» предоставит в администрацию города», — так прокомментировали GOROD48 ситуацию в мэрии.
То есть о том, что запечатлено на видеозаписи жителя Липецка Александра Середнюка, ни в городском водоканале, ни в мэрии не сказали ни слова.
Между тем затраты «РВК-Липецк» в 5,5 млрд рублей на кардинальное обновление городских очистных, как оказалось, не позволит добиться воды кристальной чистоты, которую требуют природоохранные ГОСТы. Просто потому, что эти самые ГОСТы технически невыполнимы, их требования превышают возможности любого выпускаемого в России промышленного оборудования.
— У нас в Липецке вода из крана, которая абсолютно безопасна для употребления, не соответствует по нескольким критериям той, которую требуют ГОСТы для сбрасываемой с очистных в реку. Более того, в месте сброса очищенной воды со станции аэрации в Воронеж река считается природоохранными ведомствами категорией «А» по чистоте, а выше этого места и ниже его по течению — категорией «Б». К воде категории «Б» требования куда мягче чем к той воде, которая попадает в реку от станции аэрации. А категория «А», для понимания, это вода в озере Байкал, — об этом депутатам городского и областного Советов рассказали во время их недавнего визита на станцию аэрации.
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