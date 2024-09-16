Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Пожар бушует три дня, а из техники мы видели лишь один трактор»
Происшествия
На подъезде к Хлевному полыхает лес
Происшествия
Липчанин снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений
Общество
Бомж проломил знакомому голову деревянным плинтусом
Происшествия
В Грязях горит заброшенный дом
Происшествия
В Липецке появились ещё два мастера спорта и один международник
Спорт
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
Общество
15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
Происшествия
Читать все
Липчанин снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений
Общество
«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации
Общество
59-летний липчанин «посмотрел фотки» за 69 692 рубля
Происшествия
На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Происшествия
На Евдокиевском кладбище обновляют памятники в местах захоронений умерших от ран бойцов Красной армии
Общество
Мелочь, а приятно: крупнейшая дорожно-строительная компания Липецка взялась за ремонт ям во дворах
Общество
В Липецкой области насчитали полсотни опасных для подростков чердаков
Общество
15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
Происшествия
В Желтых Песках автобус будет ходить до конечной остановки по новой дороге
Общество
Липчане более 20 раз нарушили особый противопожарный режим за выходные
Происшествия
Читать все
Общество
917
сегодня, 12:06
12

«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации

На вопрос GOROD48 о причинах извержения нечистот в реку в горводоканале не ответили.

Сегодня утром GOROD48 опубликовал видеоролик о сбросе нечистот в реку Воронеж из липецкой станции аэрации, снятый вчера липчанином Александром Середнюком. Картина на нем ужасная: из двух труб в реку сливались фекалии, из третьей, как будто специально для контраста, очищенные стоки.

бурление.jpg+2024-09-16-09.22.05+niz.jpg

В прокуратуре области оперативно ответили, что межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку данного факта. А вот в компании «РВК-Липецк», которой мэрия год назад передала все имущество МУП «Липецкая станция аэрации», в ответ на запрос GOROD48 о том, что это было, ответили так: «Для определения качества очистки сточных вод на место сброса очищенных стоков с городских очистных сооружений направлены специалисты лаборатории для отбора проб воды и мониторинга ее качества». И все. Дальше в комментарии говорилось о программе реконструкции городских очистных сооружений, о чем GOROD48 писал ранее.

«РВК-Липецк регулярно отчитывается о ходе работ по реконструкции очистных сооружений, а также о качестве очищенных стоков, сбрасываемых в реку. Выводы о наличии или отсутствии нарушений концессионером будут сделаны по результатам анализа качества очистки сточных вод, которые «РВК-Липецк» предоставит в администрацию города», — так прокомментировали GOROD48 ситуацию в мэрии.

То есть о том, что запечатлено на видеозаписи жителя Липецка Александра Середнюка, ни в городском водоканале, ни в мэрии не сказали ни слова.

Между тем затраты «РВК-Липецк» в 5,5 млрд рублей на кардинальное обновление городских очистных, как оказалось, не позволит добиться воды кристальной чистоты, которую требуют природоохранные ГОСТы. Просто потому, что эти самые ГОСТы технически невыполнимы, их требования превышают возможности любого выпускаемого в России промышленного оборудования.

— У нас в Липецке вода из крана, которая абсолютно безопасна для употребления, не соответствует по нескольким критериям той, которую требуют ГОСТы для сбрасываемой с очистных в реку. Более того, в месте сброса очищенной воды со станции аэрации в Воронеж река считается природоохранными ведомствами категорией «А» по чистоте, а выше этого места и ниже его по течению — категорией «Б». К воде категории «Б» требования куда мягче чем к той воде, которая попадает в реку от станции аэрации. А категория «А», для понимания, это вода в озере Байкал, — об этом депутатам городского и областного Советов рассказали во время их недавнего визита на станцию аэрации.
экология
«РВК-Липецк»
2
1
9
0
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
7
7 минут назад
Открывайте, уже, пляжи, люди хотят купаться, думают, что шутили,когда закрывали
Ответить
Горожанин Липецка
7 минут назад
Установить видеокамеры на трубы и транслировать круглые сутки.
Ответить
Ник
22 минуты назад
Что то мер сегодня опоздал. Не выехал оперативно оценить
Ответить
Эксперд
26 минут назад
Ответ будет таков: в результате проверки на водном объекте и в прибрежной зоне содержание предельно допустимых концентраций не обнаружено.....
Ответить
Васёк
28 минут назад
А где наше управление экологии??? Наверное команду уже дали, не вмешиваться.
Ответить
Колян
29 минут назад
Московские водяные буржуи что хотят то и творят. Плевали они на все законы и население Липецка. Главное для них это чтобы люди вовремя бабло им отчисляли.
Ответить
Липчанин
44 минуты назад
Щас мужика ещё и обвинят во всех грехах.
Ответить
Гость
53 минуты назад
На очистных всё ужасно . На каждом участке неполадки , которые надо устранять , а устранять некому и нечем . Порой расходные материалы идут месяцами .Технологический процесс нарушен . Вот и результат . Такое предприятие развалили .
Ответить
лтз
55 минут назад
рвк сама у себя экспертизу проведет ?
Ответить
Владимир
59 минут назад
Сто пудов это происходит не первый оаз как правило это делают ночью или в субботу и воскресенье к гадалке не ходи
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru