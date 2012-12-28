В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Сегодня в Липецке: резкий рост тарифов ЖКХ, соцсети, парки, школы – где липчане ищут любовь
Происшествия
944
сегодня, 09:25
15
Крупная авария на электросетях оставила без воды несколько домов в «Елецком»
Как только ее устранят, «РВК-Липецк» вернет воду жителям.
Действительно, аварийных бригад от «РВК-Липецк» в «Елецком» нет. Об этом нам сообщили в пресс-службе горводоканала. Но они пока и не нужны, ведь электронасосы, которые подают воду в многоэтажки, отключились из-за аварийной ситуации на сетях «Липецкэнерго». Как только энергетики устранят неполадки, электромоторы заработают и вода появится у абонентов «РВК-Липецк».
К сожалению, получить оперативный ответ на вопрос, когда это случится, в пресс-службе липецкой дочки «Россетей» не получилось.
10
1
5
0
6
Комментарии (15)