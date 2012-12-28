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сегодня, 09:25
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Крупная авария на электросетях оставила без воды несколько домов в «Елецком»

Как только ее устранят, «РВК-Липецк» вернет воду жителям.

В редакцию GOROD48 с криком о помощи обратились жители трех домов в «Елецком» - по улице Осканова 1 и 3 и по улице Елецкое шоссе 7а. Сегодня пошли вторые сутки, как они живут без холодной и, соответственно, без горячей воды. «РВК утверждает, что ведутся работы, но ни одной аварийной машины на районе не было и нет. И когда дадут воду, никто не знает».

Действительно, аварийных бригад от «РВК-Липецк» в «Елецком» нет. Об этом нам сообщили в пресс-службе горводоканала. Но они пока и не нужны, ведь электронасосы, которые подают воду в многоэтажки, отключились из-за аварийной ситуации на сетях «Липецкэнерго». Как только энергетики устранят неполадки, электромоторы заработают и вода появится у абонентов «РВК-Липецк».

К сожалению, получить оперативный ответ на вопрос, когда это случится, в пресс-службе липецкой дочки «Россетей» не получилось.
авария на сетях
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Автохам
10 минут назад
Надо было думать где квартиры покупаете.
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Нервная мать
13 минут назад
Жалко людей.Там большинство-молодежь с детьми.Опыта нет.Купили эти квартиры, думали, что в новом жить будут.А это новое..
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селянин
16 минут назад
Опять из окон полетят пакеты с фекалиями... Прелесть, да и только.
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Лена
18 минут назад
Звонила в Липецкэнерго, они не в курсе о электроаварии про которую написано выше.
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-
31 минуту назад
Почему-то не упомянули дома Елецкое шоссе 5 и 7. Тоже второй день воды нет.
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Гость
35 минут назад
Заметьте а коммуналочку придется оплачивать по новым повышенным тарифам! Услуги сермяжного качества не должны оплачиваться в полном объеме!
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Ольга
40 минут назад
На Сселках вторые сутки без воды и света тоже нет, вот такие оперативные бригады работают у нас в городе.
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неадекв женщ со вкус
43 минуты назад
С ума можно сойти, если каждый день из окна наблюдать такую страсть, как на фото. Лучшая городская застройка - сталинская, 4-7 этажей.
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Лиза
44 минуты назад
Зачем тогда его вообще строили если там то и дело что-нибудь не работает?!
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Житель
сегодня, 09:48
А свет в домах горит
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