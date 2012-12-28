Крупная авария на электросетях оставила без воды несколько домов в «Елецком»

Как только ее устранят, «РВК-Липецк» вернет воду жителям.

В редакцию GOROD48 с криком о помощи обратились жители трех домов в «Елецком» - по улице Осканова 1 и 3 и по улице Елецкое шоссе 7а. Сегодня пошли вторые сутки, как они живут без холодной и, соответственно, без горячей воды. «РВК утверждает, что ведутся работы, но ни одной аварийной машины на районе не было и нет. И когда дадут воду, никто не знает».Действительно, аварийных бригад от «РВК-Липецк» в «Елецком» нет. Об этом нам сообщили в пресс-службе горводоканала. Но они пока и не нужны, ведь электронасосы, которые подают воду в многоэтажки, отключились из-за аварийной ситуации на сетях «Липецкэнерго». Как только энергетики устранят неполадки, электромоторы заработают и вода появится у абонентов «РВК-Липецк».К сожалению, получить оперативный ответ на вопрос, когда это случится, в пресс-службе липецкой дочки «Россетей» не получилось.