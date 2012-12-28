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Происшествия
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51 минуту назад
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44-летняя женщина стащила у любовника 2,5 миллиона и отправилась «на юга»
Большую часть денег она вернула, но было уже поздно: ее 62-летний сожитель пошел в полицию.
Деньги, которые усманец выручил от продажи дома, исчезли 27 августа. Мужчина рассказал полицейским, что о том, где хранятся миллионы, знала только его сожительница. Но ее и след простыл.
Сложить два и два оказалось несложно, к тому же скоро сожительница мужчины объявилась. Оказалось, взяв деньги, она отправилась на Черное море, где потратила 300 тысяч, оставшуюся сумму женщина вернула.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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