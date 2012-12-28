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22 минуты назад

За полгода в Липецкой области отловлено почти две тысячи бездомных животных

Только 484 нашли хозяев.

В первом полугодии в Липецкой области отловлено 1954 животных без владельцев. После маркирования, стерилизации и вакцинации 1470 отловленных животных возвращено в прежнюю среду обитания и 484 передано новым владельцам. Такие данные приводит управление ветеринарии Липецкой области.

Сейчас в нашем регионе работают два частных приюта для животных.

Сообщать о не имеющих метки животных без владельцев можно в выходные и праздничные дни по единому номеру 112, круглосуточно по бесплатному номеру Единой диспетчерской службы Липецкой области: 8-800-450-48-48, а с понедельника по пятницу (понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00) в органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Телефоны можно найти здесь.
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