Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Общество
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22 минуты назад
За полгода в Липецкой области отловлено почти две тысячи бездомных животных
Только 484 нашли хозяев.
Сейчас в нашем регионе работают два частных приюта для животных.
Сообщать о не имеющих метки животных без владельцев можно в выходные и праздничные дни по единому номеру 112, круглосуточно по бесплатному номеру Единой диспетчерской службы Липецкой области: 8-800-450-48-48, а с понедельника по пятницу (понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00) в органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Телефоны можно найти здесь.
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