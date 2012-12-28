Спровоцировавший ДТП лось забежал на Октябрьский мост из заказника «Липецкий»

В заказнике «Липецкий», по последним данным, живут 40 лосей, 504 косули, 26 оленей. Поэтому появление животных в районе Октябрьского моста — не редкость. В прошлом году там на дорогу вышла косуля. У лосей и вовсе сейчас гон — поэтому вероятность их появления в городе высока.