Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
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Общество
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25 минут назад
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Спровоцировавший ДТП лось забежал на Октябрьский мост из заказника «Липецкий»
В заказнике, границы которого проходят по двум сторонам моста, живут 40 лосей.
Как рассказал GOROD48 главный консультант областного управления по охране объектов животного мира Максим Боев, лось вышел к Октябрьскому мосту из заказника «Липецкий», границы которого проходят по двум сторонам моста, и поэтому в районе мостового перехода установлены предупреждающие аншлаги. В территорию заказника попадают река Воронеж в районе Октябрьского моста и прибрежная зона.
В заказнике «Липецкий», по последним данным, живут 40 лосей, 504 косули, 26 оленей. Поэтому появление животных в районе Октябрьского моста — не редкость. В прошлом году там на дорогу вышла косуля. У лосей и вовсе сейчас гон — поэтому вероятность их появления в городе высока.
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