В Тракторном — большое отключение холодной воды

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 1 июля без холодной воды останется район Тракторного, предупредили в «РВК-Липецк».



С 08:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах и зданиях №№ 1, 1/1, 1/2, 1е, 2, 2/3, 2в, стр. 2в, 2г, стр. 2г, 2г/1, стр. 2е, 2ж, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 8а по улице Краснозаводской, №№ 2, стр. 2, 2/1, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 8, 8а, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице Краснознаменной, №№ 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18а, 18а/1, 20, 20/1, 20а, 22а, 23, 24, 24 вл.1, 24 вл.3, 27, 29 по улице Коммунистической, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 17 по улице Бачурина, №№ 8, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 16, 16а по улице Шаталовой, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 по улице Молодежной, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Кондарева, №№ 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 4/1 по улице Огнева, №№ 1, 2, 3, 4, стр. 4, 4а, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 7/19 по улице Юбилейной, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а по улице Ибаррури, №№ 3, 4, 5, 5а, 6, стр. 6, 6а/1, 7, стр.7, 8, 8а, 8а/1, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 30, 30а по улице Жуковского, №№ стр. 2, 4, 4б, 5, 6, 6а, 13, 14, вл. 17, 26 по улице 3 Сентября, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ вл. 2, 2а, 2а/1, стр. 2а/1, вл. 4, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 1, 1б по улице Флерова, № 15 по улице Герцена, №№ 1а, 2, 4а, 6, 6а, 6а/1, 8, 8а, 10, 10а, 12 по улице Ленинградской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 11, 12, 14, вл. 17а, 35г, 41а, 43, 43/1 по улице Волгоградской, №№ 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 18, 31, 31а, стр. 31а, 38а, 46а, 48 по улице Ильича, № 1а в переулке Театральном, № стр. 13 по улице Зеленой, №№ 48, 49 по улице Кошевого.В этот же период без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Чехова, Воронежской, Степной, Гвардейской, Лазо, Седова, Станиславского, Донской, Волгоградской, 2-ой Воронежской, Воронежской, Красина, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтеева, Песчаной, Дачной, Профсоюзной, Ильича, Ватутина, Зеленой, Спортивной, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулков Ильича, 1-го Театрального, 2-ого Театрального, Паркового, Лесного, 2-ого Лесного, Садового, 2-ого Садового, Моторного, 2-ого Моторного, Соснового, Линейного, Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского, проезда Ильича.Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Коммунистическая, 24, улица Вилли Огнева, 10, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.