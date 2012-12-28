В Липецкой области 3539 человек пострадали от клещей

Присасывание клещей в 71,3% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков.

От присасывания клещей в Липецкой области пострадали уже 3539 человек, из них 1661 ребенок.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 15%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,1%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,2%.Присасывание клещей в 71,3% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей в природных условиях (13,8%), в садоводческих товариществах (4,4%), в парках (3,9%) и на кладбищах (1,7%).В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.