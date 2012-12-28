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14 минут назад

Отца троих детей вернули с СВО: его жена попала в наркологическую клинику, дочери — в социальный центр

Пока добились, чтобы мужчине был предоставлен внеочередной отпуск.

В Липецкую область из зоны проведения спецоперации вернули 34-летнего отца троих детей. Причём он не мобилизованный, а контрактник. Возвращения мужчины домой (пока на внеочередной отпуск) добился Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран в связи с возникшей в семье тяжёлой жизненной ситуацией.

Несколько месяцев назад жена участника СВО попала в наркологическую клинику, а его трое дочерей (девочкам от 6 до 12 лет) — в социальный реабилитационный центр для детей, оставшихся без родителей.

Когда муж ушёл на СВО, женщина запила. Но сейчас она вроде бы хочет встать на путь исправления и лечится от зависимости. В то же время девочки с лета остались практически социальными сиротами — вообще без родителей. Бабушка у них всего одна — по линии отца, но она живёт в другом регионе. Поэтому никакого присмотра и ухода за детьми не было, и их пришлось поместить в реабилитационный центр.

«Папа едет. Участника СВО ждут три дочки. Ждут в социально-реабилитационном центре, потому что мама лечится от алкогольной зависимости. Семейные обстоятельства заставили (очень надеюсь, что временно) разлучить семью. Добились, чтобы мужчине был предоставлен внеочередной отпуск. Перед отцом сейчас стоит тяжелый вопрос: согласиться на временную опеку детей со стороны бабушки и перевезти их в другой регион или очень ответственно решить с супругой, что после прохождения лечения она заберет детей из учреждения и займется воспитанием как настоящая мама без всяких зависимостей. Желаю принять мудрое решение и очень надеюсь, что оно будет в интересах детей», — отметил уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.
спецоперация
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