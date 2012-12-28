Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
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Общество
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50 минут назад
Липецкая вечЁрка: буйный жеребец, покатушки на тюбинге и «Иванушки» на Дне города
Сегодня, 30 июня, полиция и прокуратура начали проверки истории об изуродованных на базе отдыха, в суд передано дело о причинении тяжкого вреда здоровью во время катания на тюбинге, и GOROD48 выяснил, что кто выступит на Дне города.
Пользователи соцсетей поспешили обвинить руководство базы в живодерстве. Но те ответили, что лошадей покалечил агрессивный конь. Ветеринар уже оказал животным помощь.
Несмотря на это объяснение, полиция и прокуратура все же решили провести свои проверки.
«У белой лошади следы явно от кнута или хворостины», — считает Либерман.
«Жалко этих животных», — написала Лиза.
Жители деревни Большая Киреевка пожаловались GOROD48 на коров, которые разворотили могилы на кладбище. Они обращались к хозяину животных Василию Антошкину, но он их игнорирует.
Игнорирует Антошкин и местную власть. Глава администрации Кургано-Головинского сельсовета Тербунского района Александр Антипов рассказал, что владелец коров уже несколько раз штрафовали. Но штраф по административной статье за несоблюдение требования по содержанию животных небольшой — от 1 500 до 3 000 рублей. Поэтому коровы и даже свинья с поросятами продолжают пастись на кладбище.
Сегодня к Антошкину вновь нагрянули представители местной администрации, но не застали его дома. Коров на кладбище тоже не было.
«Что этот штраф? Кто это будет всë восстанавливать? Памятник стоит больших денег, надо заставить это всë восстановить. Это настоящий вандализм», — считает Гость.
«Что-то сомнительно по поводу памятников, что это сделали коровы, кто-то врёт. Это какими дурными надо быть, чтоб памятники валить, вроде не должны быть они голодными, травы везде море, да и какая нужда им с памятниками бодаться», — засомневалась Валя.
«Судя по видео, поросят там всяких хватает. Пришли на могилки, посидели, помянули, оставили на могилах еду и питьё, как нехристи, и счастливые вернулись по домам. А для коров и свиней разницы нет, кладбище это или ещё что, нашли вкусное и съели. Приняли бы лучше это как вразумление свыше», — посоветовал Просто Виктор.
«Фермеры что хотят, то и делают. Посевы уже возле реки, навоз возле реки. Становая Ряса вся засажена кукурузой вдоль берега. Все их обработки стекают в реку. И ни кого не волнует. Где все: Рыбнадзор, Госконтроль, и т. д.? Всем все равно!» — возмутился Н.
Немного статистики от областного управления ветеринарии. За полгода в Липецкой области отловлено 1 954 бездомных собак. После маркирования, стерилизации и вакцинации 1 470 животных вернули в прежнюю среду обитания, 484 передано новым владельцам.
Липчанка пытается спасти раненого Дубоноса, которого обнаружила застрявшим в заборе. Она отвезла птицу в ветеринарную клинику. Там травм не обнаружили. Птица в шоке и не летает.
«Какие сердобольные у нас жители! Аж душа радуется, что им жалко птичку», — порадовалось Дыхание.
В суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.
А начиналось все очень даже весело. Этой зимой в Грязях 29-летняя молодая женщина с компанией каталась на тюбингах. Встретив знакомого на автомобиле, они попросили его прицепить тюбинги к машине. Во время поездки сцепка тюбингов резко отклонилась от траектории движения, и один из них с пассажиркой вылетел в металлический столб.
Женщина серьезно пострадала. Водитель тут же вызвал скорую помощь. Но автоинспекторам о случившемся не сообщил, не посчитав это ДТП. Сейчас он признал свою вину.
Любовная-криминальная история случилась с 20-летним липчанином. Он подозревается в угоне двух автомобилей.
Парень познакомился в Интернете с девушкой поехал к ней в пензенский город Нижний Ломов. Но на обратную дорогу денег уже не осталось. И липчанин, чтобы добраться домой, угнал две машины (одна завязла в грязи). Выбирал отечественные без сигнализации.
В областной детской больнице спасли трехмесячного малыша, пострадавшего накануне во время ДТП в Ельце. Мальчику провели сложнейшую операцию — буквально заново собрали череп.
За три дня на дорогах Липецкой области получили травмы 14 человек. Один из пострадавших 15-летний скутерист. Он врезался в автомобиль.
На дне рождения Липецка, по данным GOROD48, выступят «Иванушки International». Концерт пройдет 20 июля.
Завтра станет еще прохладнее, ожидаются кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, в Липецке от +14 до +18 градусов.
Кстати, сегодня сильный ветер сорвал створки балкона с 13-го этажа дома № 85 по улице Московской. Они разбили заднее стекло автомобиля «Ситроен». Когда планируете где-то припарковаться, оцените, насколько безопасно выбранное место.
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