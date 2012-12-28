Липецкая вечЁрка: буйный жеребец, покатушки на тюбинге и «Иванушки» на Дне города

Сегодня, 30 июня, полиция и прокуратура начали проверки истории об изуродованных на базе отдыха, в суд передано дело о причинении тяжкого вреда здоровью во время катания на тюбинге, и GOROD48 выяснил, что кто выступит на Дне города.