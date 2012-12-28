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Нейрохирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике сорвавшемуся с вагона подростку
Происшествия
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24 минуты назад
Нейрохирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике сорвавшемуся с вагона подростку
Юноша хотел сделать удачное селфи.
Напомним, 15 сентября на железнодорожной станции в Чаплыгине юноша, чтобы сделать селфи, залез на вагон грузового состава и получил удар электрическим током. Сразу после этого подросток упал с вагона на железнодорожные пути.
Подросток получил электроожоги 40% поверхности тела и, в результате падения с высоты, серьёзную травму позвоночника.
Сейчас подросток по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации. После стабилизации состояния пациента врачи собираются перевести его на лечение в один из федеральных медицинских центров: в Москву или в Нижний Новгород. Липецкие врачи уже провели консультации по поводу лечения подростка с коллегами из этих городов.
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