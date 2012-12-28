Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес

На месте ДТП работали все службы экстренного реагирования.

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Вечером 18 сентября перед Октябрьским мостом в Липецке лось спровоцировал жесткое ДТП с участием двух автомобилей, когда вышел на проезжую часть. Как сообщают очевидцы, на месте работают все экстренные службы.По одной из версий, автомобиль «Хонда» сбил выскочившего на дорогу лося, подмял его под себя, после чего врезался в столб. В эту аварию также попал автомобиль «Киа», уходя от закрутившейся на дороге «Хонды» его водитель вырулил в кювет. Но точные причины ДТП, а также последовательность столкновений установят сотрудники ГАИ.