На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Сегодня в Липецке: физик и лирик, большое отключение света, самые высокооплачиваемые вакансии в городе
Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
Происшествия
315
сегодня, 00:22
Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
На месте ДТП работали все службы экстренного реагирования.
По одной из версий, автомобиль «Хонда» сбил выскочившего на дорогу лося, подмял его под себя, после чего врезался в столб. В эту аварию также попал автомобиль «Киа», уходя от закрутившейся на дороге «Хонды» его водитель вырулил в кювет. Но точные причины ДТП, а также последовательность столкновений установят сотрудники ГАИ.
0
2
1
2
0
Комментарии