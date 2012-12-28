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Липчанин ограбил продающую радиодетали женщину на 50 000 рублей

В доверие он втёрся под видом покупателя.

Полицейские раскрыли ограбление 35-летняя жительницы села Теплое Данковского района: две недели назад у нее похитили мешок с радиодеталями на 50 000 рублей.

«По данным следствия, 47-летний липчанин купил у женщины несколько радиодеталей и попросил продать ему оставшиеся запчасти. Получив отказ, он схватил мешок и скрылся с на автомобиле», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж», максимальная санкция которой — семь лет лишения свободы.

Радиодетали изъяты и возвращены женщине.
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