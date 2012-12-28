Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Виновница гибели 19-летнего парня Юлия Брунцева должна выплатить союзу автостраховщиков 905,5 тысячи рублей
Происшествия
В квартире на проспекте Мира нашли тело женщины с гнилостными изменениями
Происшествия
Адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Липецкой области Ильи Тузова
Происшествия
Подозреваемая в убийстве бабушки девушка росла без матери
Происшествия
В сгоревшей на трассе «Скании» погиб 64-летний водитель
Происшествия
Пьяная девушка зарезала свою бабушку
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Опасное селфи: 17-летний подросток залез на вагон и получил ожоги 40% тела
Происшествия
«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации
Общество
Дорожная обстановка: один человек погиб, один — пострадал
Происшествия
Читать все
Опасное селфи: 17-летний подросток залез на вагон и получил ожоги 40% тела
Происшествия
Подозреваемая в убийстве бабушки девушка росла без матери
Происшествия
Фоторепортаж: 47-е августа на левом берегу Липецка
Общество
Липчанин напился отвара галлюциногенных грибов и задушил мать
Происшествия
41-летняя липчанка зарезала знакомую: у погибшей остался 8-летний сын
Происшествия
Дорожная обстановка: один человек погиб, один — пострадал
Происшествия
Уже в девятый раз: новая магнитная буря и новое северное сияние в Липецкой области
Общество
Сегодня в Липецке: музыка Глинки, стихи Есенина, счастье липчан девальвируется – для него нужно всё больше денег
Общество
Помог с ремонтом: 22-летний липчанин украл у знакомой женщины золото
Происшествия
В районе Силикатных озер горит сухая трава
Происшествия
Читать все
Происшествия
1233
сегодня, 11:22
12

Липчанин напился отвара галлюциногенных грибов и задушил мать

47-летнего мужчину направляют на принудительное лечение. 

Правобережный отдел СУ СК России по Липецкой области направил в суд уголовное дело жителя Ссёлок, для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Год назад под воздействием галлюциногенных грибов он задушил мать.
 
«По данным следствия, днем 14 сентября 2023 года в доме на улице Ленина в Ссёлках мужчина вместе со своей матерью употребил отвар из галлюциногенных грибов. Находясь под их воздействием, сдавил шею матери, перекрыв ей дыхательные пути. От асфиксии 74-летняя женщина скончалась», — сообщает СК.
 
Придя в себя, липчанин позвонил родственникам, а они вызвали правоохранителей. 
 
Во время расследования дела мужчине была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая, которая установила, что обвиняемый страдает психическим заболеванием и совершил убийство в состоянии невменяемости. 

убийство
1
1
6
0
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Порфирий
33 минуты назад
Хотелось бы полный рецепт целебного отвара
Ответить
Лара
40 минут назад
А позитивные новости есть какие-нибудь?
Ответить
Позитив
12 минут назад
Лето продолжается!!!
Ответить
Во
52 минуты назад
всем мире наблюдается тенденция увеличения психических больных ! Так что ,не думайте ,что это происходит только в России ! Как переломить эту ситуацию ,никто не знает !
Ответить
Кредл
52 минуты назад
И так с кукухой не лады ещё и глюков захотелось
Ответить
Правда
54 минуты назад
Он вроде наркоман,а причём грибы.Чушь.
Ответить
Да уж
59 минут назад
Это точно. Как новости местные откроешь - убил, зарезал и так далее. И всё в изменённом состоянии сознания. Пора прекращать новости читать. Жить страшно становится.
Ответить
zzloyzz
сегодня, 11:39
Вот не пойму, что людям нравится больше: собирать грибы, или просто ходить медленно, с ножом в руках…
Ответить
48 копеек
сегодня, 11:27
Жуть, пора прекращать новости читать
Ответить
да
сегодня, 11:38
и грибы есть..
Ответить
Да да
58 минут назад
и грибы есть.. Мухоморы, точно, не полезны..
Ответить
Жесть
10 минут назад
Мухоморы, точно, не полезны.. Полезны, но не вовнутрь! Хотя все грибы можно есть, только некоторые один раз в жизни!
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru