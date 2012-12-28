Липчанин напился отвара галлюциногенных грибов и задушил мать

47-летнего мужчину направляют на принудительное лечение.



Правобережный отдел СУ СК России по Липецкой области направил в суд уголовное дело жителя Ссёлок, для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Год назад под воздействием галлюциногенных грибов он задушил мать.«По данным следствия, днем 14 сентября 2023 года в доме на улице Ленина в Ссёлках мужчина вместе со своей матерью употребил отвар из галлюциногенных грибов. Находясь под их воздействием, сдавил шею матери, перекрыв ей дыхательные пути. От асфиксии 74-летняя женщина скончалась», — сообщает СК.Придя в себя, липчанин позвонил родственникам, а они вызвали правоохранителей.Во время расследования дела мужчине была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая, которая установила, что обвиняемый страдает психическим заболеванием и совершил убийство в состоянии невменяемости.