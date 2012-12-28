Виновница гибели 19-летнего парня Юлия Брунцева должна выплатить союзу автостраховщиков 905,5 тысячи рублей
Адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Липецкой области Ильи Тузова
«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации
Сегодня в Липецке: музыка Глинки, стихи Есенина, счастье липчан девальвируется – для него нужно всё больше денег
Происшествия
1233
сегодня, 11:22
12
Липчанин напился отвара галлюциногенных грибов и задушил мать
47-летнего мужчину направляют на принудительное лечение.
«По данным следствия, днем 14 сентября 2023 года в доме на улице Ленина в Ссёлках мужчина вместе со своей матерью употребил отвар из галлюциногенных грибов. Находясь под их воздействием, сдавил шею матери, перекрыв ей дыхательные пути. От асфиксии 74-летняя женщина скончалась», — сообщает СК.
Придя в себя, липчанин позвонил родственникам, а они вызвали правоохранителей.
Во время расследования дела мужчине была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая, которая установила, что обвиняемый страдает психическим заболеванием и совершил убийство в состоянии невменяемости.
1
1
6
0
5
Комментарии (12)