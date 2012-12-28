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сегодня, 19:56
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Опасное селфи: 17-летний подросток залез на вагон и получил ожоги 40% тела

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

15 сентября на железнодорожной станции в Чаплыгине 17-летний подросток, чтобы сделать селфи, залез на вагон грузового состава и получил удар электрическим током.

Сразу после этого подросток упал с вагона на железнодорожные пути.

Мальчик госпитализирован с электроожогом 35-40% тела в областную детскую больницу.
ожог
дети
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Шурка
4 минуты назад
Сандро, здравствуй. Я в 18 лет этим делом увлёкся. Это лучше, чем по вагонам лазить.
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Адвокат Черный
8 минут назад
Какая прелесть и одновременно какая (!!!) жалость ... Очередной претендент на получение премии Дарвина соскочил. Ничего. В другой раз получит !
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надо лечиться
11 минут назад
Селфи - это психическое заболевание.
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Отстал от жизни
13 минут назад
Сейчас без тиктока и крутого селфи ты никакой девчонке не нужен.
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Сандро
19 минут назад
В 17 лет я на девчонок залазил а не на вагоны
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Шурик
5 минут назад
Вот поэтому ты и жив остался. Не залазил куда ненадо.
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Валентина
44 минуты назад
Ну и кого удивил? Родителей? Когда же мозг начнет работать? Чтобы получить жизненный опыт не надо набивать такие жестокие шишки.
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РЖД
52 минуты назад
Зацеперы не выживают
Ответить
Бред
53 минуты назад
Ещё один тиктокер на выходные дни решил доказать кому-то что-то.
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Мир сошел с ума
57 минут назад
Откуда такая самовлюблённость? Желание себя фоткать на фоне ..Мозг надо лечить 90% молодежи. Итог печальный.
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