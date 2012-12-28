Опасное селфи: 17-летний подросток залез на вагон и получил ожоги 40% тела

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

15 сентября на железнодорожной станции в Чаплыгине 17-летний подросток, чтобы сделать селфи, залез на вагон грузового состава и получил удар электрическим током.Сразу после этого подросток упал с вагона на железнодорожные пути.Мальчик госпитализирован с электроожогом 35-40% тела в областную детскую больницу.