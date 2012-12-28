На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Липецкой области Ильи Тузова
Виновница гибели 19-летнего парня Юлия Брунцева должна выплатить союзу автостраховщиков 905,5 тысячи рублей
«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации
Виновница гибели 19-летнего парня Юлия Брунцева должна выплатить союзу автостраховщиков 905,5 тысячи рублей
Происшествия
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сегодня, 19:56
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Опасное селфи: 17-летний подросток залез на вагон и получил ожоги 40% тела
Мальчик находится в тяжелом состоянии.
Сразу после этого подросток упал с вагона на железнодорожные пути.
Мальчик госпитализирован с электроожогом 35-40% тела в областную детскую больницу.
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