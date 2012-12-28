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Общество
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сегодня, 12:23
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В Желтых Песках автобус будет ходить до конечной остановки по новой дороге
В мэрии Липецка нашли средства на асфальтирование улицы Советской.
Очевидно, это будет последний дорожный контракт в Липецке со сроком исполнения в этом году. Денег на него наскребли с остатков иных торгов по реализации в Липецке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но все же почему в мэрии так поздно, в сентябре, ищут подрядчика на ремонт дороги?
Оказалось, в мэрии отозвались на просьбу департамента транспорта, который просил отремонтировать 420 метров улицы Советской, чтобы по ней беспрепятственно, до конечной остановки, ходил автобус 44-го маршрута «Автостанция «Сокол» — Жёлтые Пески». Тем более, что сейчас в Желтовке компания «Инфинити Групп» как раз ремонтирует 1,6 километра улицы Космонавтов (от ее начала до пересечения с улицей Полевой). Дорогу по Космонавтов подрядчик должен сдать к 1 октября.
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