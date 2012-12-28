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381
сегодня, 12:23
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В Желтых Песках автобус будет ходить до конечной остановки по новой дороге

В мэрии Липецка нашли средства на асфальтирование улицы Советской.

Управление главного смотрителя объявило о поиске подрядчика на ремонт участка автомобильной дороги по улице Советской в Желтых Песках от дома № 91 по этой улице до конечной остановки «Желтые Пески». Начальная цена контракта — 12 194 691 рубль. Срок выполнения работ — 20 октября.

Очевидно, это будет последний дорожный контракт в Липецке со сроком исполнения в этом году. Денег на него наскребли с остатков иных торгов по реализации в Липецке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но все же почему в мэрии так поздно, в сентябре, ищут подрядчика на ремонт дороги?

Оказалось, в мэрии отозвались на просьбу департамента транспорта, который просил отремонтировать 420 метров улицы Советской, чтобы по ней беспрепятственно, до конечной остановки, ходил автобус 44-го маршрута «Автостанция «Сокол» — Жёлтые Пески». Тем более, что сейчас в Желтовке компания «Инфинити Групп» как раз ремонтирует 1,6 километра улицы Космонавтов (от ее начала до пересечения с улицей Полевой). Дорогу по Космонавтов подрядчик должен сдать к 1 октября.
ремонт дорог
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Значит
9 минут назад
Какая то шишка там живёт.
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Moli
28 минут назад
Когда вечерами будет ходить автобус 11 маршрута в Липецке? Адресуйте администрации такой вопрос!!!!!!!! 315 заканчивает работу и цивилизация заканчивается. С Баумана ходим пешком.
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27
49 минут назад
Ура нас услышали
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