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В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
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Происшествия
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сегодня, 15:07
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В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Его голову нейрохирурги буквально собрали заново.
— Тяжелая операция шла пять часов. Сейчас ребенок переведен в реанимацию. Состояние его здоровья тяжелое, — сообщили GOROD48 в клинике.
Напомним, что речь идет о ДТП, случившемся вчера в елецком микрорайоне «Александровский», где столкнулись «Шкода» с 41-летним мужчиной за рулем и «Шевроле Нива» под управлением 36-летней женщины. В аварии получили травмы пассажиры «Нивы»: 29-летняя женщина и двое детей 3-х лет и 3-х месяцев. Состояние старшего ребенка не вызывает опасений, поэтому его оставили в елецкой детской больнице.
На этих выходных в реанимацию областной детской больницы с сочетанными травмами попали и два подростка: 16-летняя скутеристка, сбитая водителем «ВАЗ-2115» в Становлянском районе на дороге Становое – Кириллово – Дмитриевка и 17-летний водитель питбайка, попавший под «Ладу Гранту» в Грязях на улице Ленинской. Состояние подростков тяжелое. Медики делают все для спасения их жизни.
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