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41 минуту назад
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Лампадка вместо свеч, воды и лавочек: МЧС недовольно состоянием подвалов-убежищ в Липецке

Однако санитарное состояние подземелий управляющие компании подтянули.

Сегодня заместитель председателя городского департамента ЖКХ Алексей Жидков и заместитель председателя городского департамента развития территории Татьяна Инютина вместе с заместителем начальника регионального МЧС Александр Ефремов в который уже раз проверяли подвалы жилых домов в Липецке на их пригодность под временные укрытия в случае воздушной атаки.

Подвал многоэтажки должен быть сухим и с освещением. В нем, по словам полковника МЧС Ефремова, должны быть лавочки, спички, запас свечек и воды для того, чтобы в течение 12 часов там могли находится люди, укрывающиеся от атаки БПЛА или от осколочно-фугасных снарядов. На стене дома должна быть нарисован указатель «Убежище», а на доске объявлений в подъезде обязательно должно быть объявление, где прописан порядок действий при сигнале «Внимание всем», а также номер квартиры с ключом от подвала.

На деле выясняется, что, в лучшем случае, на стене нарисована стрелка-указатель, на подвале написано, у кого из жильцов ключ, а в нем самом — сухо и светло. Как это было, в частности, в пятиэтажке 1966 года постройки под номером №79/2 по улице Гагарина.

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— А где же запас воды и свечек, спички, лавочки для людей? — спросил GOROD48 у представителей УК «СтройСервис-Э».

— А вот… лампадка! — показал на предмет ритуального культа, стоящий на ржавой трубе при входе в подвал слесарь (иконы рядом почему-то не оказалось).

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Начальник участка этой компании отказалась, по ее словам, быть медийным лицом, а руководителя УК проверочная комиссия так и не дождалась

Но, к чести этой «управляшки», подвал сухой. В нем нет и мусора, а также дикого переплетения всяких труб, как в подвалах домов на улице 8 Марта, также определенных под укрытия, где не так давно побывал с инспекцией Алексей Жидков. Поэтому подвалу дома на Гагарина зампредседателя департамента ЖКХ поставил четверку с плюсом. А подвалу дома №57 по улице Меркулова — пятерку с минусом: УК «Новый город» содержит возможное укрытие в чистоте, в нем есть свет, вода и стулья.

Совсем другую картину проверяющие обнаружили в подвале дома №13 на улице Опытной. Эту пятиэтажку ровно 50 лет назад построили в низинке, а со временем дом осел, что стало причиной постоянного залива его подвала фекалиями из уличной канализационной сети. Так что капремонт 2019 года ситуации не помог.

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Директор УК «Веста» Ольга Яковлева говорит, что ситуация с подтоплением подвала канализационными стоками усугубилась строительством рядом нового микрорайона «Звездный», что вызывало перегруженность сети водоотведения. Только в августе-сентябре УК четыре раза оставляла в «РВК» четыре заявки на прочистку уличных засоров, а жители дома — в два раза больше обращений в ЕДС.


— Спускаться в подвал как в убежище? — недоуменно переспросила жительница квартиры первого этажа Ольга Пикалова. — Тут вонь, клопы, тараканы, комары невозможные! Куда мы побежим? Просто смешно!

«Проблему надо решать. Поручил коллегам совместно с «РВК-Липецк» в ближайшее время разобраться в ситуации. А «РВК-Липецк», в свою очередь, необходимо оперативнее реагировать на запросы по подтоплению. Жители не должны в случае опасности остаться без укрытия», — написал в своем телеграм-канале резюме к этой истории мэр Липецка Роман Ченцов.
убежище
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Комментарии (4)

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Сначала новые
гость
14 минут назад
космонавтов 108 посмотрите
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Сосед.
3 минуты назад
и Космонавтов 106 заодно,я там сидеть не собираюсь,но порядок навести нужно.
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Житель Липецка
21 минуту назад
Проверьте по Ворошилова 3 , вы вообще с ума сойдете МЧС
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Безмасочник
27 минут назад
Остановки надо превратить в места убежищ, если их хорошенько забетонировать. Они всегда в шаговой доступности и открыты.
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