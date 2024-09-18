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Общество
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41 минуту назад
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Лампадка вместо свеч, воды и лавочек: МЧС недовольно состоянием подвалов-убежищ в Липецке
Однако санитарное состояние подземелий управляющие компании подтянули.
Подвал многоэтажки должен быть сухим и с освещением. В нем, по словам полковника МЧС Ефремова, должны быть лавочки, спички, запас свечек и воды для того, чтобы в течение 12 часов там могли находится люди, укрывающиеся от атаки БПЛА или от осколочно-фугасных снарядов. На стене дома должна быть нарисован указатель «Убежище», а на доске объявлений в подъезде обязательно должно быть объявление, где прописан порядок действий при сигнале «Внимание всем», а также номер квартиры с ключом от подвала.
На деле выясняется, что, в лучшем случае, на стене нарисована стрелка-указатель, на подвале написано, у кого из жильцов ключ, а в нем самом — сухо и светло. Как это было, в частности, в пятиэтажке 1966 года постройки под номером №79/2 по улице Гагарина.
— А где же запас воды и свечек, спички, лавочки для людей? — спросил GOROD48 у представителей УК «СтройСервис-Э».
— А вот… лампадка! — показал на предмет ритуального культа, стоящий на ржавой трубе при входе в подвал слесарь (иконы рядом почему-то не оказалось).
Начальник участка этой компании отказалась, по ее словам, быть медийным лицом, а руководителя УК проверочная комиссия так и не дождалась
Но, к чести этой «управляшки», подвал сухой. В нем нет и мусора, а также дикого переплетения всяких труб, как в подвалах домов на улице 8 Марта, также определенных под укрытия, где не так давно побывал с инспекцией Алексей Жидков. Поэтому подвалу дома на Гагарина зампредседателя департамента ЖКХ поставил четверку с плюсом. А подвалу дома №57 по улице Меркулова — пятерку с минусом: УК «Новый город» содержит возможное укрытие в чистоте, в нем есть свет, вода и стулья.
Совсем другую картину проверяющие обнаружили в подвале дома №13 на улице Опытной. Эту пятиэтажку ровно 50 лет назад построили в низинке, а со временем дом осел, что стало причиной постоянного залива его подвала фекалиями из уличной канализационной сети. Так что капремонт 2019 года ситуации не помог.
Директор УК «Веста» Ольга Яковлева говорит, что ситуация с подтоплением подвала канализационными стоками усугубилась строительством рядом нового микрорайона «Звездный», что вызывало перегруженность сети водоотведения. Только в августе-сентябре УК четыре раза оставляла в «РВК» четыре заявки на прочистку уличных засоров, а жители дома — в два раза больше обращений в ЕДС.
— Спускаться в подвал как в убежище? — недоуменно переспросила жительница квартиры первого этажа Ольга Пикалова. — Тут вонь, клопы, тараканы, комары невозможные! Куда мы побежим? Просто смешно!
«Проблему надо решать. Поручил коллегам совместно с «РВК-Липецк» в ближайшее время разобраться в ситуации. А «РВК-Липецк», в свою очередь, необходимо оперативнее реагировать на запросы по подтоплению. Жители не должны в случае опасности остаться без укрытия», — написал в своем телеграм-канале резюме к этой истории мэр Липецка Роман Ченцов.
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