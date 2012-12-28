В ночной аварии на въезде в Липецк пострадали три человека

На дороге «Южный обход» столкнулись «Чери» и «Форд».



В начале первого ночи на дороге «Южный обход города Липецка» столкнулись автомобили «Чери» с 35-летней женщиной за рулем и «Форд» под управлением 29-летнего водителя. В аварии пострадали два пассажира «Чери» и пассажирка «Форда». Все они госпитализированы.Еще одна авария произошла вчера в Ельце улице Моечной: 74-летний велосипедист столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106». Велосипедиста с травмами доставили в больницу.В деревне Екатериновка Елецкого района с мотоцикла во время движения упал 15-летний пассажир. Подросток госпитализирован.