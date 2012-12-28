В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Сегодня в Липецке: резкий рост тарифов ЖКХ, соцсети, парки, школы – где липчане ищут любовь
Происшествия
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сегодня, 09:48
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В ночной аварии на въезде в Липецк пострадали три человека
На дороге «Южный обход» столкнулись «Чери» и «Форд».
Еще одна авария произошла вчера в Ельце улице Моечной: 74-летний велосипедист столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106». Велосипедиста с травмами доставили в больницу.
В деревне Екатериновка Елецкого района с мотоцикла во время движения упал 15-летний пассажир. Подросток госпитализирован.
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