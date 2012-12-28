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Происшествия
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37 минут назад
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Задержанному после 12 лет розыска Олегу Донских продлили срок ареста
В СИЗО бывший вип-чиновник Минсельхоза будет находится до декабря.
— История моего подзащитного очень запутанная. В его действиях трудно найти состав преступления. Все обвинение Олега Донских построено на словах уже освобожденного бизнесмена Сергея Бурдовского, которого следствие считает его подельником. Сам Бурдовский не желает проведения очной ставки с Донских. А кроме показаний Бурдовского в уголовном деле доказательств вины моего подзащитного нет. Потому, очевидно, за те два месяца, которые Донских провел в СИЗО, с ним не проведено никаких следственных действий, — прокомментировал продление стражи своему клиенту адвокат Евгений Худяков.
Напомним, Олега Донских задержали в Истринском районе Московской области в июне и этапировали в Липецк, где суд поместил его в СИЗО на два месяца.
Олег Донских с июля 2008 по апрель 2009 года руководил подразделением ОАО «Росагролизинг» по Центральному федеральному округу, а затем возглавлял управление управления сельского хозяйства Липецкой области. С 22 июня 2009 года работал директором Департамента административной работы и внешних связей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2012 году Олега Донских обвинили в хищении 454 миллионов рублей из бюджета «Росагролизинга». Правоохранители пришли за ним в министерство сельского хозяйства, но Олег Донских сбежал через черный вход и отправился в аэропорт «Шереметьево», где купил билет на рейс Москва-Милан. Оперативники успели задержать чиновника буквально за несколько минут до вылета. После задержания Олега Донских как это ни странно, не арестовали, а поместили под подписку о невыезде. После этого он скрылся от следствия, поэтому его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. За информацию о его местонахождении объявлялось вознаграждение в миллион рублей.
Под суд попали двое его сообщников: липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский. Следствие предъявило им предъявили четыре эпизода по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Три из них касались хищений денег у АО «Росагролизинг», одно — у Россельхозбанка. Игорь Коняхин получил по приговору суда 10,5 года строгого режима, а Сергей Бурдовский — восемь лет.
Олегу Донских обвинение тогда предъявили заочно. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
— Если в суде будет доказано, что Донских все это время умышленно скрывался от следствия, его будут судить по инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса. Если подсудимый докажет обратное, суд вынесет по его делу приговор и освободит от наказания по истечению срока давности привлечения к уголовной ответственности, — сообщил ранее GOROD48 один известный липецкий адвокат.
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