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Погода в Липецке
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58 минут назад
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В Липецкой области кратковременные дожди и до +20
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу Скандинавского циклона, который медленно смещается по северу Европейской территории России на восток – погода останется неустойчивой.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +14 до +18 градусов.
День 1 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 6 градусов тепла.
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