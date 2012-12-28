В Липецкой области кратковременные дожди и до +20

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу Скандинавского циклона, который медленно смещается по северу Европейской территории России на восток – погода останется неустойчивой.

Пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. Местами возможны порывы ветра до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-18 градусов тепла, что на 2-5 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +14 до +18 градусов.День 1 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 6 градусов тепла.