Сдутые ветром створки балкона угодили в «Ситроен»

У машины разбито заднее стекло.













Спасатели Управления ГО и ЧС Липецка сегодня также убрали дерево, которое в конце прошлой недели упало на припаркованный на улице Папина автомобиль. Водителям напоминают, что нельзя парковать автомобили вблизи крупных деревьев, особенно в ветреную погоду. Также следует обращать внимание на состояние деревьев — сухие ветви, старые и больные деревья представляют повышенную опасность.



Сегодня улетевшие из-за сильного ветра с 13-го этажа дома №85 по улице Московской створки балкона угодили угодили в «Ситроен». У легковушки пробито заднее стекло.Городским спасателям и в полицию сообщение об этом происшествии пока не поступало.Напомним, по прогнозам синоптиков порывы западного ветра сегодня могут достигать 15-20 м/сек.