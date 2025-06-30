Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
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Происшествия
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16 минут назад
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Сдутые ветром створки балкона угодили в «Ситроен»
У машины разбито заднее стекло.
Городским спасателям и в полицию сообщение об этом происшествии пока не поступало.
Напомним, по прогнозам синоптиков порывы западного ветра сегодня могут достигать 15-20 м/сек.
Спасатели Управления ГО и ЧС Липецка сегодня также убрали дерево, которое в конце прошлой недели упало на припаркованный на улице Папина автомобиль. Водителям напоминают, что нельзя парковать автомобили вблизи крупных деревьев, особенно в ветреную погоду. Также следует обращать внимание на состояние деревьев — сухие ветви, старые и больные деревья представляют повышенную опасность.
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