Коровы разгромили кладбище

Хозяина коров уже несколько раз штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных.

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В редакцию GOROD48 обратились жители деревни Большая Киреевка Кургано-Головинского сельсовета с жалобой на животных, разворотивших кладбище.— На местном кладбище постоянно пасётся КРС. Здесь живёт фермер Василий Антошкин, который не привязывает коров и они ходят с цепями по огородам, по полям и по кладбищу. В том году четыре памятника вместе с оградами раскурочили, в этом уже два памятника повалены и вот они рядом следы от копыт. Свернули и ушли… Все обращения к хозяину животных бесполезны, администрация и полиция — бессильны… Никакой управы нет! Ещё и поросята сюда заходят, всё кладбище изрыли. А ведь люди к праздникам могилки поправляли! — Рассказал автор видео Евгений Гольцов.Глава администрации сельского поселения Кургано-Головинский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Александр Антипов в курсе сложившейся ситуации — 29 июня ему поступила аналогичная жалоба и глава сельсовета уже побывал на кладбище.По его словам, Василий Антошкин — никакой не фермер, а обычный житель деревни, у которого в частном подворье всего две коровы. Мужчина их привязывает к кольям, но время от времени коровы срываются и убегают. До кладбища от дома недалеко — всего 500 метров. И поэтому коровы туда заходят. Свиноматка тоже несколько раз выламывала загон и убегала гулять с поросятами.Антошкина уже несколько раз штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных. Но штраф по статье 8.52 КоАП РФ небольшой — на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. Как рассказал глава сельсовета Александр Антипов, последний раз хозяина коров оштрафовали на 2000 рублей.Сегодня представители администрации снова выехали к нему — но хозяина не было дома, коровы тоже в округе не гуляли.