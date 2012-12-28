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Коровы разгромили кладбище

Хозяина коров уже несколько раз штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных.

В редакцию GOROD48 обратились жители деревни Большая Киреевка Кургано-Головинского сельсовета с жалобой на животных, разворотивших кладбище.

— На местном кладбище постоянно пасётся КРС. Здесь живёт фермер Василий Антошкин, который не привязывает коров и они ходят с цепями по огородам, по полям и по кладбищу. В том году четыре памятника вместе с оградами раскурочили, в этом уже два памятника повалены и вот они рядом следы от копыт. Свернули и ушли… Все обращения к хозяину животных бесполезны, администрация и полиция — бессильны… Никакой управы нет! Ещё и поросята сюда заходят, всё кладбище изрыли. А ведь люди к праздникам могилки поправляли! — Рассказал автор видео Евгений Гольцов.

Глава администрации сельского поселения Кургано-Головинский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Александр Антипов в курсе сложившейся ситуации — 29 июня ему поступила аналогичная жалоба и глава сельсовета уже побывал на кладбище.

По его словам, Василий Антошкин — никакой не фермер, а обычный житель деревни, у которого в частном подворье всего две коровы. Мужчина их привязывает к кольям, но время от времени коровы срываются и убегают. До кладбища от дома недалеко — всего 500 метров. И поэтому коровы туда заходят. Свиноматка тоже несколько раз выламывала загон и убегала гулять с поросятами.

Антошкина уже несколько раз штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных. Но штраф по статье 8.52 КоАП РФ небольшой — на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. Как рассказал глава сельсовета Александр Антипов, последний раз хозяина коров оштрафовали на 2000 рублей.

Сегодня представители администрации снова выехали к нему — но хозяина не было дома, коровы тоже в округе не гуляли.
кладбище
животные
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Комментарии (5)

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Деревенский
28 минут назад
Только на мясо, разрушителей!
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сталин
36 минут назад
Тут только одно переезжать жить в другое место а коровы пусть и дальше там посутся и все будут довольны
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Дед
41 минуту назад
А коровы привязаны или с пастухом ходить!
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Дед
48 минут назад
Кладбище должно быть огорожено
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Гоголь Н.В.
48 минут назад
Всем на законы плевать . потому что не кому наказывать
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