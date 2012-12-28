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Происшествия
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сегодня, 19:54
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Подозреваемая в убийстве бабушки девушка росла без матери
И вела Telegram-канал, в котором жаловалась на свое состояние.
Напомним, девушку обвиняют в убийстве воспитывавшей ее 74-летней пенсионерки: по данным следствия, 14 сентября внучка нанесла бабушке множественные смертельные ножевые ранения. Девушка вернулась нетрезвой с прогулки, бабушка начала читать ей мораль – что та неправильно живет, ведет себя плохо. Отец юной ельчанки в это время был на работе. В ходе ссоры с бабушкой внучка схватила нож. Сразу после убийства она позвонила отцу и сказала, что зарезала бабушку. Отец вызвал полицию.
Известно, что девушка училась на втором курсе колледжа. Характеристика с места учебы у нее нормальная. На учете по делам несовершеннолетних девушка не стояла. В то же время ранее она уходила из дома и бабушка заявляла в полицию о ее безвестном исчезновении.
Также ельчанка вела Телеграм-канал, в котором рассказывала о том, как ей плохо, о сложных отношениях с близкими. Но эти жалобы на жизнь и психологическое состояние вовремя никто не заметил.
Сейчас решается вопрос вменяемости девушки.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».
Сейчас решается вопрос вменяемости девушки.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».
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