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сегодня, 19:54
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Подозреваемая в убийстве бабушки девушка росла без матери

И вела Telegram-канал, в котором жаловалась на свое состояние.

17-летняя девушка, которая арестована на два месяца по подозрению в убийстве в Ельце, жила с отцом и бабушкой по линии отца. Ее мать давно была лишена родительских прав.

Напомним, девушку обвиняют в убийстве воспитывавшей ее 74-летней пенсионерки: по данным следствия, 14 сентября внучка нанесла бабушке множественные смертельные ножевые ранения. Девушка вернулась нетрезвой с прогулки, бабушка начала читать ей мораль – что та неправильно живет, ведет себя плохо. Отец юной ельчанки в это время был на работе. В ходе ссоры с бабушкой внучка схватила нож. Сразу после убийства она позвонила отцу и сказала, что зарезала бабушку. Отец вызвал полицию. 

Известно, что девушка училась на втором курсе колледжа. Характеристика с места учебы у нее нормальная. На учете по делам несовершеннолетних девушка не стояла. В то же время ранее она уходила из дома и бабушка заявляла в полицию о ее безвестном исчезновении.

Также ельчанка вела Телеграм-канал, в котором рассказывала о том, как ей плохо, о сложных отношениях с близкими. Но эти жалобы на жизнь и психологическое состояние вовремя никто не заметил. 

Сейчас решается вопрос вменяемости девушки.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

убийство
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Адвокат Черный
3 минуты назад
Я смог бы минимизировать срок. Опыт в расследовании таких дел огромный. Ещё в конце 90-х и начале 2000-х начинал. Тогда таких дел было очень много. И не только бытовуха на синий глаз. И бандитизм, и разбой, и вымогательство.
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Проходили много раз
17 минут назад
Если бы она по пьянке убила соседку, то бабушка на суде доказывала, что у неё внученька золотая и надо простить.
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Елец
25 минут назад
Это никто . Жила плохо , но вела телеграм канал с кнопочного телефона ? Пришла пьяная в 17 ЛЕТ , всё плохо у неё . НИКТО
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да уж
36 минут назад
Видимо бабушка,давала мало денег на гулянья.
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Зануда 48
37 минут назад
От осинки не родятся апельсинки...
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Любопытная
53 минуты назад
Молодежь не видит берегов совсем. Считают, что родители, бабушки и дедушки им не указ. Потеряна изначально иерархия отношения в семье. Итог печален. Царствие небесное пожилой женщине! Страшная смерть от близкого человека, который должен быть ей благодарен за заботу и внимание. * понесет суровое наказание. Жаль, что у нас мораторий на смертную казнь.
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Знакомо
57 минут назад
Характеристика с места учёбы нормальная. На учёте не состояла. Как всегда образовательное учреждение скрывает реальную картину, чтобы её портить себе. статистику. Доигрались.
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Детьми
сегодня, 20:19
Заниматься нужно. В том числе с психологом или психиатром. Девочка росла без мамы, уже звоночек. Жалко всех в этом горе
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Система
54 минуты назад
У нас полно всяких психологов, коучкй, амбассадоров, социальных педагогов, заместителей по воспитпотной работе. Везде отчёты, презентации. Только с каждым голом все хуже и страшнее.
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Жесть
сегодня, 20:13
Страшно читать местные новости. Кто убил по пьянке, зарезал или по пьяни за руль сел, или плинтусом махал. Люди люди, когда же вы пить перестанете?
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Да уж...
сегодня, 20:02
Растила бабушка внученьку, растила, да вырастила. Слов нет. Царствие небесное бабушке.
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