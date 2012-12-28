Подозреваемая в убийстве бабушки девушка росла без матери

И вела Telegram-канал, в котором жаловалась на свое состояние.

Также ельчанка вела Телеграм-канал, в котором рассказывала о том, как ей плохо, о сложных отношениях с близкими. Но эти жалобы на жизнь и психологическое состояние вовремя никто не заметил.



Сейчас решается вопрос вменяемости девушки.



Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

17-летняя девушка, которая арестована на два месяца по подозрению в убийстве в Ельце, жила с отцом и бабушкой по линии отца. Ее мать давно была лишена родительских прав.Напомним, девушку обвиняют в убийстве воспитывавшей ее 74-летней пенсионерки: по данным следствия, 14 сентября внучка нанесла бабушке множественные смертельные ножевые ранения. Девушка вернулась нетрезвой с прогулки, бабушка начала читать ей мораль – что та неправильно живет, ведет себя плохо. Отец юной ельчанки в это время был на работе. В ходе ссоры с бабушкой внучка схватила нож. Сразу после убийства она позвонила отцу и сказала, что зарезала бабушку. Отец вызвал полицию.Известно, что девушка училась на втором курсе колледжа. Характеристика с места учебы у нее нормальная. На учете по делам несовершеннолетних девушка не стояла. В то же время ранее она уходила из дома и бабушка заявляла в полицию о ее безвестном исчезновении.