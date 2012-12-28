Пьяная девушка зарезала свою бабушку

Жуткое преступление было совершено в Ельце. 17-летняя девушка нанесла бабушке множественные ножевые ранения.



В Ельце арестована 17-летняя девушка, которую подозревают в убийстве бабушки. По данным следствия, 14 сентября она, во время ссоры со своей 74-летней бабушкой, нанесла ей множественные ножевые ранения, от которых женщина скончалась.«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По ходатайству следователя регионального СК России подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.