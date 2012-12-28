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715
48 минут назад
11

Пьяная девушка зарезала свою бабушку

Жуткое преступление было совершено в Ельце. 17-летняя девушка нанесла бабушке множественные ножевые ранения.

В Ельце арестована 17-летняя девушка, которую подозревают в убийстве бабушки. По данным следствия, 14 сентября она, во время ссоры со своей 74-летней бабушкой, нанесла ей множественные ножевые ранения, от которых женщина скончалась.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По ходатайству следователя регионального СК России подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

убийство
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Комментарии (11)

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Сначала новые
65+
5 минут назад
Вовсём виноват капитализм все хотят жить на широкую ногу но работать не хотят . Политика государства привела к этому сделала рабочего человека по статусу с бомжом . Только золотой молодёжи все двери открыты но это не будет ничего делать для страны ( поразиты и трутни ).
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дядя
13 минут назад
хотела айфон - теперь на нары
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Дидро
14 минут назад
Это говорит об одном, социально- экономическая ситуация в Ельце, как минимум, ненормальная. А точнее очень напряжённая.
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Жигало
23 минуты назад
И вот вопрос нафик они нужны эти дети)))??? Чтобы в один прекрасный момент прирезали за деньги или ещё за что!!! Раньше-то рожали много и без мат капитала , а сейчас их рожают из за бабла, вот вам и разница в поколении, половино детей сейчас рождается нежеланных, и родители в будущем получают по полной...
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Серж
13 минут назад
Детей надо воспитывать
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Ватсон
31 минуту назад
дадут 8 лет, выйдет по УДО через 5. Занавес.
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Оля
33 минуты назад
В тюрьме ей место
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Пенсионерка 70 лет
39 минут назад
Современное поколение! Так мы вырастили наших детей! А они внуков! Виноваты ли мы? Виноваты! Общество перешло на денежные отношения. О родственных отношениях говорить не приходится. Все свелось к деньгам. Умирают старые, их дети глотки из - за квартиры друг другу перегрызают. А ведь братья и сёстры. Мы росли бедно, денег не было, но мы любили своих родных. Сейчас нет этого. Одни потребительские отношения. Горе.
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да уж
6 минут назад
Всё как в цивилизованных странах,сами этого хотели,вот и получаем.
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Дидро
12 минут назад
Всё верно
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Сосед
41 минуту назад
Можно сразу по жизнено толку не будет....
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