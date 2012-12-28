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Происшествия
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48 минут назад
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Пьяная девушка зарезала свою бабушку
Жуткое преступление было совершено в Ельце. 17-летняя девушка нанесла бабушке множественные ножевые ранения.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По ходатайству следователя регионального СК России подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
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