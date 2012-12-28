Два вице-мэра покидают администрацию Липецка

Один из них, Сергей Ходяков, проработал в должности всего семь месяцев.

Как GOROD48 и предполагал ранее, городскую администрацию покидают два доставшихся мэру Липецка Роману Ченцову заместителя из команда экс-мэра, а со вчерашнего дня сенатора Евгении Уваркиной.Свою трудовую книжку из отдела кадров городской администрации уже забрала вице-мэр Наталья Попова, которая пришла в мэрию из компании «ТРИО». Она курировала архивное управление, управление делопроизводства и протокола, управление муниципальной службы и кадровой работы и финансово-экономический отдел. По нашим данным, эта должность останется вакантной и вряд ли будет заполнена из-за готовящейся Романом Ченцовым смены штатного расписания городской администрации, в которой будет перераспределен функционал его заместителей (говорят, в новой структуре снова может появиться должность первого вице-мэра, упраздненная Евгенией Уваркиной).К концу этой недели, по нашим сведениям, должен оставить должность и вице-мэр тире председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков. На «расстрельной должности» последний гендиректор упраздненного ЛГЭКа продержался всего семь месяцев. Ходяков был назначен на должность в марте, став седьмым руководителем департамента ЖКХ за пять лет работы мэром Евгении Уваркиной. Вполне возможно, что его заменят на Павла Кузнецова, начальника отдела ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Лебедянского района.