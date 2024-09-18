На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Сегодня в Липецке: физик и лирик, большое отключение света, самые высокооплачиваемые вакансии в городе
Происшествия
44
11 минут назад
Автомобиль влетел в раскоп на улице Катукова — два человека в больнице
Вечером 18 сентября автомобиль марки «ВАЗ», со слов очевидцев, снес бетонный барьер и вылетел в коммунальный раскоп на улице Катукова.
— Ее вместе с водителем увезла скорая помощь, — рассказал очевидец.
0
0
0
0
0
Комментарии