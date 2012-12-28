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Общество
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сегодня, 12:01
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В Липецкой области насчитали полсотни опасных для подростков чердаков
Сейчас доступ в них закрыт. А всего в области проверены более 400 чердаков многоквартирных домов.
Как рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, в регионе с начала года проверено более 400 чердаков многоквартирных домов. В четырёх случаях доступ для детей был полностью открыт — не было возможности закрывать чердак на ключ. Ещё в 46 случаях чердак просто не был закрыт, хотя двери, замки и ключи были.
В аппарат уполномоченного по правам ребёнка от родителей и просто неравнодушных людей поступило 15 обращений с жалобами на небезопасные крыши, технические и верхние этажи, которые облюбовали подростки. Во всех случаях доступ был заблокирован.
На опасных крышах ранее уже случались трагедии. Так, 7 ноября прошлого года 17-летний липчанин погиб при падении с крыши ЖК «Наполеон» — дома №33б по улице 50 лет НЛМК.
«За летний период акции «Безопасность детства» мы чаще всего получали жалобы на нахождение несовершеннолетних на крышах многоэтажных зданий. Адреналин, любопытство, бравада — с одной стороны. С другой — высота, опасность, отсутствие защиты и во многих случаях безответственность и равнодушие взрослых! Уважаемые родители, сотрудники ответственных служб, главы городов и населенных пунктов! Не должно быть детей на крышах! Не может чердак быть открыт для посторонних лиц! Мы обязаны предотвратить серьезную угрозу для жизни и здоровья детей. Даже не говорю о наказании по закону. Оно не сравнится с той душевной болью и грехом, если из-за попустительства взрослых пострадает ребёнок. Берегите детей», — написал в своём Telegram-канале уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.
Фото – t.me/deti48
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