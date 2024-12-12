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Сегодня в Липецке: резкий рост тарифов ЖКХ, соцсети, парки, школы – где липчане ищут любовь
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: резкий рост тарифов ЖКХ, соцсети, парки, школы – где липчане ищут любовь
Встречаем холодный июль, в котором жить нам станет веселее.
Самый жаркий месяц года пока не похож на себя. Температура днём составит от 14 до 18 градусов, кроме того то и дело будут приниматься кратковременные дожди.
С 8:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах:
- ул. 3 Сентября, стр. 2, 4, 4б, 5, 6, 6а, 13, 14, вл. 17, 26;- ул. 6-ой Гвардейской Дивизии, 1а, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26;
- ул. 30 лет ВЛКСМ, 2а, 2а/1, вл. 2, вл. 4, стр. 2а/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
- ул. Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 14а, 17;
- ул. В. Огнева, 1 ,2 ,3, 4, 4/1;
- ул. Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 11, 12, 14, вл. 17а, 35г, 41а, 43, 43/1;
- ул. Герцена, 15;
- ул. Жуковского, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а/1, стр. 6, 7, стр.7, 8, 8а, 8а/1, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 30, 30а;
- ул. Зеленая, стр. 13;
- ул. Ибаррури,1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 4, 4а, 6, 6а;
- ул. Ильича, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 15, 18, 31, 31а, стр. 31а, 38а, 46а, 48;
- ул. Коммунистическая, 1, 3, 4, 5, 5а, ,6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18а, 18а/1, 20, 20/1, 20а, 22а, 23, 24, 24вл. 1, 24вл. 3, 27, 29;
- ул. Кондарева, 1, 2, 3 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- ул. Кошевого, 48, 49;
- ул. Краснозаводская, 1, 1/1, 1/2, 1е, 2, 2/3, 2в, 2г, 2г/12ж, стр. 2в, стр. 2г, стр.2е, 3,4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 8а;
- ул. Краснознаменная, 2, 2/1, 2а, 2б, 2в, 2г, ст.2, 3, 4, 5, 8, 8а, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
- ул. К. Шаталовой, 8, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 16, 16а;
- ул. Ленинградская, 1а, 2, 4а, 6, 6а, 6а/1, 8, 8а, 10, 10а, 12;
- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 12, 14, 19, 16, 18, 21, 20, 23, 22, 25;
- ул. Никитина, 14, 16;
- ул. Флерова, 1, 1б;
- ул. Чехова, 2а, 8, 10;
- ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 4а, стр. 4, 5, 5а, 6а, 7, 7/19, 7а;
- пер. Театральный, 1а.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Бехтеева, Ватутина, Волгоградской, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Дачной, Докучаева, Донской, Декабристов, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Красина, Краснодонской, Лазо, Лобачевского, Л.Шевцовой, Матросова, Новосёлов, О.Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Профсоюзной, Севастопольской, Седова, Социалистической, Спартака, Спортивной, Станиславского, Степной, Студенческой, С.Тюленина, Тургенева, Цимлянской, Чехова, в переулках Боринском, Брянском, Витебском, Данковском, Лесном, Лесном 2-м, Моторном, Моторном 2-м, Линейном, Львовском, Парковом, Садовом, Садовом 2-м, Сосновом, Театральном 1-м, Театральном 2-м, Хвойном, Черниговском, проезде Ильича.
Отключение света
Электричество сегодня начали отключать ещё в 5 утра, неудобства продлятся до 17:00 по адресам:
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Коммунистическая, 1;
- ул. Краснозаводская, 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5;
- ул. Краснознаменная 3;
- ул. Минская. 49а;
- ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул. Студеновская, 41, 47;
- ул. Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- ул. Циолковского, 24, 24/1;
- ул. Ю. Смирнова;
- Садоводчество «Ударник».
Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
Встречаем новые тарифы
Самый яркий месяц года – это всегда радость. Сегодня порадуются многие, например, бонзы ЖКХ, ведь тарифы для россиян существенно вырастут. В Липецке увеличение составит от 10 до 14%, больше всего, естественно, цены поднимутся на самый дорогой элемент - тепло. Подробнее об этом здесь.
Поздравляем выгодоприобретателей! А давно ли у большинства жителей Липецка росла зарплата мы писали вчера.
«Истина в кине»
Культурных событий в первый день июля не так много, но важнейшее из искусств не оставит сегодня липчан. В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 начнётся очередное заседание клуба «Истина в кине». Смотреть и обсуждать будут фильм «Горная невеста». Италия, Франция, Бельгия, 2024. Историческая драма. Режиссёр Маура Дельперо (18+).
Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,6.
В ролях: Мартина Скринци, Джузеппе Де Доменико, Роберта Ровелли.
Вход – донат.
Шахматы
В Липецком краеведческом музее продолжается крупный всероссийский турнир по шахматам.
Он является отборочными к Суперфиналам чемпионатов России, куда среди мужчин и женщин выйдут по 5 сильнейших игроков. Винтеллектуальных баталиях принимают участие 47 мужчин и 41 женщина. Мужской рейтинг-лист возглавляют гроссмейстеры Евгений Наер (2614, Москва), Арсений Нестеров (2599, Новгородская область), Алескей Гребнев (2552, Самарская область). Женский рейтинг: международный мастер Анастасия Боднарук (2357, Санкт-Петербург), гроссмейстеры Дарья Войт (2347, Москва), Наталья Погонина (2339, Саратовская область).
Фото ЛОКМ
Выиграй 5 миллионов рублей на квартиру
Власти утверждают, что Россия – страна возможностей. Вы ведь согласны? Для того чтобы никто в этом не сомневался, иногда проводят конкурсы для желающих, где жители могут проявить себя. Приём заявок на всероссийский конкурс «Это у нас семейное» стартовал и продлится до 14 сентября.
В конкурсе принимают участие семейные команды, состоящие из четырёх и более человек, представляющих не менее трёх поколений своих семей. Обязательное условие – в команде должен быть, минимум, один участник от 5 до 17 лет. Приз – сертификаты на улучшение жилищных условий стоимостью 5 миллионов рублей. Первый этап после регистрации – дистанционный, затем пройдут окружные полуфиналы и финал.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на платформе «Россия – страна возможностей».
Найти вторую половину
Согласно исследованию SuperJob, липчане чаще встречают свою любовь на работе – 16% опрошенных начали свои отношения именно со служебного романа.На 2-м месте социальные сети и мессенджеры: 13% респондентов встретили свою пару там. 10% опрошенных признались, что познакомился с любимым человеком прямо на улице.
Дорогие липчане! Сегодня мы встречаем июль и второе полугодие. Чтобы жизнь не проходила мимо, необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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