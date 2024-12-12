Сегодня в Липецке: резкий рост тарифов ЖКХ, соцсети, парки, школы – где липчане ищут любовь

Встречаем холодный июль, в котором жить нам станет веселее.

Самый жаркий месяц года пока не похож на себя. Температура днём составит от 14 до 18 градусов, кроме того то и дело будут приниматься кратковременные дожди.















С 8:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах:



- ул. 3 Сентября, стр. 2, 4, 4б, 5, 6, 6а, 13, 14, вл. 17, 26;

- пер. Театральный, 1а.











Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Бехтеева, Ватутина, Волгоградской, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Дачной, Докучаева, Донской, Декабристов, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Красина, Краснодонской, Лазо, Лобачевского, Л.Шевцовой, Матросова, Новосёлов, О.Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Профсоюзной, Севастопольской, Седова, Социалистической, Спартака, Спортивной, Станиславского, Степной, Студенческой, С.Тюленина, Тургенева, Цимлянской, Чехова, в переулках Боринском, Брянском, Витебском, Данковском, Лесном, Лесном 2-м, Моторном, Моторном 2-м, Линейном, Львовском, Парковом, Садовом, Садовом 2-м, Сосновом, Театральном 1-м, Театральном 2-м, Хвойном, Черниговском, проезде Ильича.

Электричество сегодня начали отключать ещё в 5 утра, неудобства продлятся до 17:00 по адресам:



- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;

- ул. Исполкомовская, 7;



- Садоводчество «Ударник».















Самый яркий месяц года – это всегда радость. Сегодня порадуются многие, например, бонзы ЖКХ, ведь тарифы для россиян существенно вырастут. В Липецке увеличение составит от 10 до 14%, больше всего, естественно, цены поднимутся на самый дорогой элемент - тепло. Подробнее об этом здесь









Поздравляем выгодоприобретателей! А давно ли у большинства жителей Липецка росла зарплата мы писали вчера

Культурных событий в первый день июля не так много, но важнейшее из искусств не оставит сегодня липчан. В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 начнётся очередное заседание клуба «Истина в кине». Смотреть и обсуждать будут фильм «Горная невеста». Италия, Франция, Бельгия, 2024. Историческая драма. Режиссёр Маура Дельперо (18+).



Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,6.





Шахматы

Он является отборочными к Суперфиналам чемпионатов России, куда среди мужчин и женщин выйдут по 5 сильнейших игроков. Винтеллектуальных баталиях принимают участие 47 мужчин и 41 женщина. Мужской рейтинг-лист возглавляют гроссмейстеры Евгений Наер (2614, Москва), Арсений Нестеров (2599, Новгородская область), Алескей Гребнев (2552, Самарская область). Женский рейтинг: международный мастер Анастасия Боднарук (2357, Санкт-Петербург), гроссмейстеры Дарья Войт (2347, Москва), Наталья Погонина (2339, Саратовская область).









Фото ЛОКМ





Выиграй 5 миллионов рублей на квартиру



Власти утверждают, что Россия – страна возможностей. Вы ведь согласны? Для того чтобы никто в этом не сомневался, иногда проводят конкурсы для желающих, где жители могут проявить себя. Приём заявок на всероссийский конкурс «Это у нас семейное» стартовал и продлится до 14 сентября.













В конкурсе принимают участие семейные команды, состоящие из четырёх и более человек, представляющих не менее трёх поколений своих семей. Обязательное условие – в команде должен быть, минимум, один участник от 5 до 17 лет. Приз – сертификаты на улучшение жилищных условий стоимостью 5 миллионов рублей. Первый этап после регистрации – дистанционный, затем пройдут окружные полуфиналы и финал.







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