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Происшествия
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сегодня, 15:35
Дрон перехватили над липецкой колонией
С помощью квадрокоптера в колонию №6 пытались доставить телефоны.
Сейчас оперативники колонии устанавливает каналы поступления запрещенного груза.
Это уже не первый случай использования дронов для доставки запрещенных предметов в колонию . В 2023 году на ее территорию пытались доставить коптером два телефона. Попытки доставить в «шестерку» запрещённые предметы с применением технических средств предпринимались в 2018, 2019 и 2020 годах.
Фото пресс-службы УФСИН России по Липецкой области
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