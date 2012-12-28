Дрон перехватили над липецкой колонией

С помощью квадрокоптера в колонию №6 пытались доставить телефоны.

Сотрудники исправительной колонии №6 пресекли попытку доставки запрещенных предметов с помощью квадрокоптера: он обнаружен на режимной территории. Грузом дрона были семь мобильных телефонов с зарядными устройствами.Сейчас оперативники колонии устанавливает каналы поступления запрещенного груза.Это уже не первый случай использования дронов для доставки запрещенных предметов в колонию . В 2023 году на ее территорию пытались доставить коптером два телефона. Попытки доставить в «шестерку» запрещённые предметы с применением технических средств предпринимались в 2018, 2019 и 2020 годах.