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сегодня, 21:17
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Липчанка уступила в битве чемпионок

Ученица знаменитого тренера Яковлева сделала шаг назад, но она всю равно на пьедестале.

Воспитанница липецкой СШОР № 9 Олеся Безуглова не сумела отстоять прошлогодний титул чемпионки России по женской (вольной) борьбе, на этот раз довольствовавшись «серебром».

Чемпионат проходил в столичном ЛФК ЦСКА. В весовой категории до 72 кг Безуглова одержала две победы над соперницами из Иркутска и Брянска, причём на каждую затратила не более полутора минут.

А вот в финале нашла коса на камень… Камнем преткновения оказалась 33-летняя мастер спорта Ксения Буракова, в своей карьере выигрывавшая медали всех достоинств чемпионата России. Спортсменка живёт в Лесосибирске Красноярского края, но выступает за Дагестан. На исходе 3-й минуты Ксения добилась победы, в третий раз завоевав титул чемпионки страны. Предыдущие титулы покорились ей в 2021 и 2022 годах.

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На этот раз победил опыт

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Пьедестал. Олеся крайняя справа

Алина Рыбкина в категории до 62 кг заняла 5-е место. В схватке за «бронзу» она вела у Екатерины Кошкиной из Татарстана, но попалась на приём и проиграла.Анастасия Козлова из Грязей поделила 7-е место в весе до 57 кг. А Елизавета Петлякова (72 кг) из-за травмы не смогла выйти на ковёр.

Липецких девушек начинал тренировать знаменитый Сергей Яковлев из клуба "Богатырь", сейчас они параллельным зачётом выступают за родной регион и за Санкт-Петербург, в котором учатся и продолжают тренировки. 

Фото vk.com/wrestrus_female
Вольная борьба
Безуглова
Петлякова
Рыбкина
Яковлев
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Комментарии (1)

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Эх, Олеся
6 минут назад
нам ли быть в печали
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