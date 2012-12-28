Липчанка уступила в битве чемпионок

Ученица знаменитого тренера Яковлева сделала шаг назад, но она всю равно на пьедестале.

А вот в финале нашла коса на камень… Камнем преткновения оказалась 33-летняя мастер спорта Ксения Буракова, в своей карьере выигрывавшая медали всех достоинств чемпионата России. Спортсменка живёт в Лесосибирске Красноярского края, но выступает за Дагестан. На исходе 3-й минуты Ксения добилась победы, в третий раз завоевав титул чемпионки страны. Предыдущие титулы покорились ей в 2021 и 2022 годах.











На этот раз победил опыт









Пьедестал. Олеся крайняя справа





Липецких девушек начинал тренировать знаменитый Сергей Яковлев из клуба "Богатырь", сейчас они параллельным зачётом выступают за родной регион и за Санкт-Петербург, в котором учатся и продолжают тренировки.





Фото vk.com/wrestrus_female