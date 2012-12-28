Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Бугаков не знает, будет ли менять пенальтиста, Хозиев желает «Металлургу» вернуться в «Серебро»
Спорт
150
сегодня, 21:17
1
Липчанка уступила в битве чемпионок
Ученица знаменитого тренера Яковлева сделала шаг назад, но она всю равно на пьедестале.
Чемпионат проходил в столичном ЛФК ЦСКА. В весовой категории до 72 кг Безуглова одержала две победы над соперницами из Иркутска и Брянска, причём на каждую затратила не более полутора минут.
А вот в финале нашла коса на камень… Камнем преткновения оказалась 33-летняя мастер спорта Ксения Буракова, в своей карьере выигрывавшая медали всех достоинств чемпионата России. Спортсменка живёт в Лесосибирске Красноярского края, но выступает за Дагестан. На исходе 3-й минуты Ксения добилась победы, в третий раз завоевав титул чемпионки страны. Предыдущие титулы покорились ей в 2021 и 2022 годах.
На этот раз победил опыт
Пьедестал. Олеся крайняя справа
Липецких девушек начинал тренировать знаменитый Сергей Яковлев из клуба "Богатырь", сейчас они параллельным зачётом выступают за родной регион и за Санкт-Петербург, в котором учатся и продолжают тренировки.
Фото vk.com/wrestrus_female
0
0
0
2
0
Комментарии (1)