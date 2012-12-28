Чиновник областного управления задержан с поличным при получении взятки

Деньги он получил от предпринимателя, которому угрожал трудностями в ведении бизнеса.



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СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главного консультанта областного управления экологии и природных ресурсов: чиновник обвиняется в вымогательстве и получении взятки в значительном размере (п «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).По данным следствия, главный консультант вымогал деньги у генерального директора коммерческой организации. Бизнесмен обратился в ФСБ.«Утром 13 сентября года при передаче взятки, проходившей под контролем оперативных сотрудников УФСБ, главный консультант областного управления был задержан. Деньги у него изъяты и признаны вещественным доказательством.С целью установления всех обстоятельств коррупционного преступления проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.