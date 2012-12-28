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Происшествия
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15 минут назад
Чиновник областного управления задержан с поличным при получении взятки
Деньги он получил от предпринимателя, которому угрожал трудностями в ведении бизнеса.
По данным следствия, главный консультант вымогал деньги у генерального директора коммерческой организации. Бизнесмен обратился в ФСБ.
«Утром 13 сентября года при передаче взятки, проходившей под контролем оперативных сотрудников УФСБ, главный консультант областного управления был задержан. Деньги у него изъяты и признаны вещественным доказательством.
С целью установления всех обстоятельств коррупционного преступления проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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