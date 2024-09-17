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Общество
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43 минуты назад
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Суд взялся за кафе у Центрального пляжа
В Правобережном районном суде Липецка началось слушание по иску прокуратуры к предпринимателю о демонтаже кафе у Центрального пляжа.
Напомним, что прокуратура потребовала от индивидуального предпринимателя Дениса Шадрина прекратить строительство кафе в излучине реки Воронеж у Центрального пляжа. По иску прокуратуры Добровский мировой суд, по месту регистрации ответчика, недавно назначил Денису Шадрину две тысячи рублей штрафа по статье 17.7 КоАП РФ, за умышленное невыполнение требований прокурора. Кроме того, судебные приставы постановили взыскать с предпринимателя исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей за то, что он, несмотря на ограничительные меры принятые на время суда, продолжил стройку кафе.
Денис Шадрин не пришел сегодня в суд. Интересы предпринимателя представлял его деловой партнер, автор проекта кафе Михаил Васильев. Он оспорил требования прокуратуры, заявив, что работает на законных основаниях, а его свайная постройка не является капитальным строением и не мешает выходу липчан к воде.
— Этот земельный участок получен в мэрии Липецка на пять лет по 1300-му постановлению правительства РФ, позволяющему обустройство нестационарного кафе для оказания услуг общественного питания в прибрежных защитных полосах водных объектов. Участок получен законно. Никаких объектов капитального строительства на нем нет, — сказал Михаил Васильев.
В ответ представитель прокуратуры Анна Говорухина попросила приобщить к материалам дела судебный акт Добринского суда, оштрафовавшего Дениса Шадрина за неисполнение требований прокурора. Михаил Васильев был против, сказав, что его деловой партнер оспаривает это постановление суда. Но судья Александр Акимов стал на сторону истца.
Анна Говорухина пожаловалась суду на то, что на настиле, уложенном на винтовое свайное поле, размещены купола. Так представитель прокуратуры назвала стеклянные полусферы, в которых летом должны работать кондиционеры, а зимой — дровяные печи. «Как только вмешались судебные приставы, купола убрали». В ответ Михаил Васильев сказал, что две полусферы были собраны на ровной поверхности настила только для того, чтобы удостовериться в комплектации, так как он являются сложной сборной конструкцией. И так случилось, что в это время на стройплощадку пришли приставы. «Настил мы собрали летом, еще до наложения судом обеспечительных мер».
Однако в один присест рассмотрение этого гражданского дела не закончилось. Судья попросил ответчика предоставить ему документы, по которым департамент градостроительства и архитектуры мэрии дал Шадрину пятилетнее разрешение на использование земельного участка у реки, а также выразил желание видеть представителя этого ведомства. Также в суд вызван представитель Липецкого отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства: Александра Акимова интересует, окажет ли кафе хоть какое-то, пусть даже локальное, воздействие на реку в период нереста рыб.
— Объект готов на 99%. Если бы не действия прокуратуры, он бы давно уже работал. Когда мы только начали стройку, в наш адрес было много негатива от отдыхающих на пляже людей. Они думали, что мы строим на берегу дом. А когда люди увидели, что получается, нас даже стали хвалить. Более того, я не раз видел, как на нашем настиле группами занимаются йогой, видел, как даже во время работ на настиле загорали отдыхающие, — сказал GOROD48 Михаил Васильев.
Новое заседание по иску прокуратуры назначено на 10 октября.
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