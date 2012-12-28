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1537
сегодня, 15:12
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Адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Липецкой области Ильи Тузова

Следствие смягчило обвинение бывшему вип-чиновнику.

По данным издания «Коммерсант», в Советский суд Липецка, в котором 10 сентября вынесено решение о заочном аресте бывшего вице-губернатора региона Ильи Тузова, поступила апелляция его адвоката. Также по данным издания, суд смягчил обвинения вип-чиновнику.

«Изначально региональное управление Следственного комитета России обвиняло его в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Сейчас обвинение смягчено по второй части той же статьи, подразумевающей наказание до семи лет лишения свободы», ­— пишет издание.

Илью Тузова обвиняют в создании условий для получения крупного контракта на 300 млн рублей дорожной фирмой «Руслан — 1».

Ранее по уголовному делу о создании условий для выигрыша этого госконтракта суд оштрафовал бывшего начальника управления дорог и транспорта Валентина Малахова на 80 тысяч рублей.

Илья Тузов с 2021 года находится за границей. После предъявления ему обвинения сообщил, что не может вернуться в Россию для дачи показаний из-за ковидных ограничений и прекратившегося авиасообщения, а затем — по состоянию здоровья.
Илья Тузов
заочный арест
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Сергей
8 минут назад
Суд вынесет по его делу приговор и освободит от наказания по истечению срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Ответить
так
48 минут назад
и эдак преступление из категории тяжких. какие смягчения?
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 15:44
в итоге то что не пойму, так и останется не виновным и не понесет ответственность?
Ответить
Лиза
сегодня, 15:38
"Советский суд самый гуманный суд в мире..."
Ответить
Балаган
50 минут назад
100% Бывал там.....
Ответить
Ли Куан Ю
сегодня, 15:38
Сингапурское экономическое чудо...
Ответить
Нормальный
сегодня, 15:24
Ну конечно, чиновники лечатся только за границей, им там стены их дома помогают. А еще стены дачи, яхты, вертолета.....
Ответить
Ого
сегодня, 15:21
А говорили, что честный и справедливый чиновник.
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Зоя
56 минут назад
Ды прям щас! Эти понятия сейчас не в моде!
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