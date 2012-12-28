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Адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Липецкой области Ильи Тузова
Происшествия
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сегодня, 15:12
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Адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Липецкой области Ильи Тузова
Следствие смягчило обвинение бывшему вип-чиновнику.
«Изначально региональное управление Следственного комитета России обвиняло его в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Сейчас обвинение смягчено по второй части той же статьи, подразумевающей наказание до семи лет лишения свободы», — пишет издание.
Илью Тузова обвиняют в создании условий для получения крупного контракта на 300 млн рублей дорожной фирмой «Руслан — 1».
Ранее по уголовному делу о создании условий для выигрыша этого госконтракта суд оштрафовал бывшего начальника управления дорог и транспорта Валентина Малахова на 80 тысяч рублей.
Илья Тузов с 2021 года находится за границей. После предъявления ему обвинения сообщил, что не может вернуться в Россию для дачи показаний из-за ковидных ограничений и прекратившегося авиасообщения, а затем — по состоянию здоровья.
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