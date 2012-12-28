Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
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Происшествия
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сегодня, 09:17
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Свалившаяся в раскопку «Квадры» машина перед этим снесла бетонный блок ограждения
Против таких маневров у энергетиков нет приемов.
На записи камеры видеонаблюдения видно, что машина падает в глубокую траншею с помятым передком. Оказывается, перед этим на скорости автомобиль сбил один из бетонных блоков, которыми была ограждена раскопка.
— Место проведения работ было организовано в соответствии с правилами дорожного движения и огорожено бетонными блоками, — прокомментировали аварию в «Квадре».
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