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К открытию театрального сезона — новый зрительный зал
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сегодня, 16:01

К открытию театрального сезона — новый зрительный зал

В театре Толстого завершился второй этап ремонта. На этот раз он затронул большой зал.

20 сентября премьерой спектакля «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого откроет новый театральный сезон. Как раз сегодня этот спектакль липчане показывают на Всероссийском фестивале «Старейшие театры России в Калуге». А уже 30 сентября в театре Толстого спектаклем Центрального академического театра Российской Армии «Капитанская дочка» откроются «Липецкие театральные встречи». Также среди участников этого фестиваля — Московский художественный театр имени Чехова, Севастопольский академический театр танца имени Елизарова и многие другие.

К новому сезону в театре — полностью обновленный зрительный зал. На второй этап ремонта в театре (кресла, ковролин, занавес и все виды работ по очистке и перекраске стен и дверей) было потрачено около 23 миллионов рублей. Сегодня экскурсию по новому большому залу журналисту GOROD48 лично провёл директор театра — Заслуженный работник культуры России, доктор педагогических наук, профессор Юрий Итин.

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Ремонт большого зрительного зала — долгожданное событие. Раньше он был выполнен в шести разных цветах: от жёлтого и грязно-оранжевого до коричневого и зелёного. Протёртому ковролину было уже 20 лет. А стены были разного цвета. Теперь ковролин замен, а стены перекрашены в чёрный. В театре стало всё по классике: два доминантных цвета — аристократические чёрный и зелёный и украшения.

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— На мой взгляд, у нас самые удобные в плане аргономики кресла, в которых удобно провести три часа: мы их полностью отреставрировали — прежняя обивка уже была полностью стёрта. На креслах появились деревянные подлокотники. Также у нас новые шторы и занавес. Наш новый занавес — это произведение искусства, как говорят в народе — «дорого-богато»: тяжёлый бархат, вышивка золотом и пять скоростей бесшумной работы, — рассказал Юрий Итин.

Теперь пространство театра — полностью законченное.

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Ещё одна «фишка»: рядом с рабочим пространством между партером и амфитеатром появился стол с ножками разной высоты и все провода теперь можно спрятать в специальный люк. Коммуникации больше не будут портить облик зала и мешать зрителям.

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Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого открылся после первого этапа масштабного ремонта в сентябре прошлого года. К тому моменту обновили фасад, который получил новое остекление, сделали ремонт в малом зрительном зале и фойе. Причём фойе второго этажа украсила фреска художника-монументалиста Константина Эдельштейна «Сценические герои», выполненная в 1968 году в технике сграффито.
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