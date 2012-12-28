Новое правительство области: Игорь Артамонов назначил своих заместителей

После официального вступления в должность губернатора области Игорь Артамонов сформировал новое правительство и подписал указы о назначении своих новых заместителей. К исполнению своих обязанностей они приступят с завтрашнего дня.



Как сообщает пресс-служба губернатора, первым заместителем Игоря Артамонова остается Александр Рябченко. Приставка «и.о.» к должности исчезнет после согласования его кандидатуры с Липецким областным Советом депутатов. Ольга Белоглазова будет курировать вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости, демографии. Юлия Котлярова — отвечать за культуру, общее, среднее и профессиональное образование, вопросы обеспечения деятельности губернатора Липецкой области и правительства Липецкой области.Сергей Курбатов остается курировать экономику области. Вячеслав Щеглеватых — финансы, Роман Петрухин — архитектуру, строительство, топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство и ЖКХ.Евгению Уваркину, которая после ухода с поста мэра Липецка, работала вице-губернатором, Игорь Артамонов наделил полномочиями сенатора от Липецкой области в Совете Федерации.Блок АПК, охраны, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, экологии и природных ресурсов, лесного хозяйства, ветеринарии будет курировать Илья Карлин. Он родился в 1989 году, имеет высшее профессиональное образование. С 2022 года был заместителем, а затем и начальником управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Его предшественник Игорь Кремнёв станет советником губернатора.