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Политика
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44 минуты назад
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Новое правительство области: Игорь Артамонов назначил своих заместителей
После официального вступления в должность губернатора области Игорь Артамонов сформировал новое правительство и подписал указы о назначении своих новых заместителей. К исполнению своих обязанностей они приступят с завтрашнего дня.
Сергей Курбатов остается курировать экономику области. Вячеслав Щеглеватых — финансы, Роман Петрухин — архитектуру, строительство, топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство и ЖКХ.
Евгению Уваркину, которая после ухода с поста мэра Липецка, работала вице-губернатором, Игорь Артамонов наделил полномочиями сенатора от Липецкой области в Совете Федерации.
Блок АПК, охраны, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, экологии и природных ресурсов, лесного хозяйства, ветеринарии будет курировать Илья Карлин. Он родился в 1989 году, имеет высшее профессиональное образование. С 2022 года был заместителем, а затем и начальником управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Его предшественник Игорь Кремнёв станет советником губернатора.
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