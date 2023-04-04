«Тут каждый бордюр к крови! Тут бьются не на жизнь, а насмерть!»

Жители дома по улице Ворошилова, 3 высказали массу претензий своей «управляшке», чиновникам мэрии Липецка и полицейским о непростой жизни в высотке в центре города.

Сегодня состоялось первое в этом году выездное заседание комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета. Вернее, не выезд, а выход — депутаты пришли в гости к жильцам дома по улице Ворошилова, 3, который находится через дорогу от горсовета.Оказалось, что у жителей высотки в центре Липецка не меньше проблем, чем на каком-то самом дальнем конце города. Самая главная из них — двор, через который постоянно ездят машины. Водители сокращают себе дорогу с улицы Советской на улицу Первомайскую и обратно, чем делают небезопасной проход через двор для жителей дома.— Я посчитал, что в час через наш двор проезжает не меньше 20 машин, — говорит жилец Александр Сергеевич.И это — не сказки. На наших глазах в проезде под аркой дома лоб в лоб чуть не столкнулись две машины. А уже когда двор наполнился жильцами, депутатами и чиновниками, в эту толпу едва не въехал какой-то молодой джигит восточной наружности. И, можете себе представить, пытался продавить людей, несмотря на то, что на его пути встал автоинспектор, капитан полиции!— Нам за детей наших страшно! Они каждый день рискуют попасть под машину по пути в детский сад или школу! Наш двор — самое опасное место в городе!Раньше свой двор от сквозного проезда жильцы защищали железобетонным столбом. Но потом по требованию МЧС двор разгородили. Как теперь защищаться от этого «сквозняка»?На этот вопрос старшего по дому ответил начальник отдела дорожного хозяйства городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Ампилов. Он посоветовал жильцам собрать общее собрание и обсудить на нем возможность установки шлагбаума.Радовать жильцов может одно: ямы во дворе, которые тормозят скорость проезда машин. Но ямы людей не радуют. Когда же их заделают? На этот вопрос председателя комиссии горсовета по ЖКХ Светланы Бессоновой ответил тот же Александр Ампилов: «Двор дома стоял в планах ремонта этого года. Но на этот год на ремонт асфальта во дворах денег в бюджете нет».Жительницы дома тем временем вспоминают ужасный случай, свидетелями которого были. На вызов к их соседу приехала скорая помощь. Но ее бригада оказалась не в состоянии помочь больному. Поэтому на этот же адрес приехал реанимобиль. Но из-за того, что медики застряли во дворе, окруженные машинами тех, кто воспользовался в этот день двором как бесплатной парковкой, мужчина, еще молодой человек, умер.— Пару дней назад ночью тут было настоящее побоище! Дрались не на жизнь, а насмерть посетители злачных мест. Мы не раз звонили в полицию, просили прислать наряд ППС, но нам сказали, что нет такой возможности, не хватает сил и средств. А тут каждый бордюр к крови! — такую претензию услышала Ася Франценюк, начальник управления потребительского рынка мэрии.Жители жаловались на круглосуточно торгующие спиртным заведения. Об одной такой, магазине «Красное и Белое», к работе которого было много претензий, начальник городского управления потребительского рынка сказала, что он открыт более чем в 50 метрах от входа на стадион «Металлург», и это законно. Ася Франценюк пообещала еще раз проверить все такие точки. Толку, правда, от проверок будет мало из-за действующего в марта прошлого года поставления правительства РФ, установившего мораторий на проверку бизнеса как контрмеры санкциям Запада.На фоне этих проблем жалоба жительницы дома Виктории Будюкиной на холод в квартире, на 17 градусов тепла в жилых помещениях зимой уже кажется не такой значительной. Заместитель директора УК «Капитал Люкс» Андрей Яицкий, пришедший на встречу с рукой в гипсе, признал правоту жалобщицы и попросил дать ему «полтора дня» для того, чтобы вникнуть в проблему женщины.Кстати, во дворе дома минувшей осенью какая-то ресурсная организация после ремонта прохудившейся трубы восстановила асфальт в так называемом зимнем варианте, оставив за собой кучу вырытой земли. Чиновники успокоили людей обещанием мэра Липецка Евгении Уваркиной, обязавшей энергетиков восстановить благоустройство после зимних ремонтов к 1 мая. Кстати, из-за обилия сетей под домом во дворе нет возможности обустроить зону отдыха для жителей дома.Этот выезд депутаты организовали после обращения жителя дома №3 к председателю горсовета Евгении Фрай.— Мы увидели массу проблем во время беседы с жителями дома. Круг задач определен. Уверена, что почти все они решаемы, — отметила Евгения Фрай после окончания работы комиссии горсовета по ЖКХ.