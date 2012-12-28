На остановках «Березовая аллея» и «Бульвар Есенина» поменяют павильоны

Таким образом, в этом году в Липецке обновят в общей сложности 28 мест ожидания пассажирского транспорта.

Мэрия ищет подрядчиков на замену двух павильонов на улице Стаханова: на остановках «Березовая аллея» и «Бульвар Есенина». Начальная цена контракта — 1 700 000 рублей. Львиную долю средств выделит правительство области, вклад муниципалитета скромен — всего 68 тысяч рублей.Новые павильоны будут такими же, какие стоят на центральных улицах города. На вид стекляшки и правда, ничего. Особенно красив герб города на боковой панели. Но практической ценности для пассажиров от таких навесов мало: они не защищают от ветра, снега, косых ливней. Остановки, на первый взгляд, просты в обслуживании: их промывают раз в год струей воды под давлением, но, например, со стеклянных крыш, почти горизонтальных, грязь не смыть, ведь мойщики ездят без лестниц. Работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» жалуются, что со стенок остановок трудно соскрести объявления. Также стекла часто бьют вандалы, а каждое новое стоит более 12 тысяч рублей.В этом году УГС Липецка уже дважды разыгрывал подобные контракты. Победителем одного из них стал липецкий филиал общероссийского общества инвалидов. За 3,9 млн рублей при стартовой цене в 5,1 миллиона компания приобрела и установила 6 новых павильонов на Воронежском шоссе. Второй контракт при старте в 17 млн рублей взяло за 10 миллионов ООО «Труженик», которое приобрело и установило 20 остановок на улицах Студеновской, Гагарина, Московской, Стаханова. В первом случае стандартная остановка обошлась в 654 500 рублей, во втором — в 503 250. Вопрос: почему при таких итоговых ценах мэрия начальная цена контракта на две остановки составила 1,7 млн рублей?А что происходит со старыми остановками, которые меняют на новые? В МБУ «Управление благоустройства Липецка» более-менее нормальные ремонтируют и устанавливают или взамен сильно устаревших, или там, где остановок нет вообще. Рухлядь сдают в скупку лома.